På Opphaug i Ørland er det et område som gjerne blir til en innsjø når snø og is omdannes til store mengder vann.

Nå har det skjedd igjen. Tele i bakken gjør at «Lake Opphaug» igjen er en realitet. Det for en stakket stund, men den helt fri for fisk og krabbe for den som måtte lure på det.