Vi viser til Harald Fagervolds sitt innlegg i Adresseavisen 21. mars og føler vi må kommentere dette noe iht. partiets politikk og den negative fremstillingen mot en viktig distriktsnæring.

Det er riktig at det er et altfor stort antall laks som dør i merdene, men man kan ikke drepe en stor og viktig næring ved å flytte alt opp på land.

Norsk havbruksnæring har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen.

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag vår nest største eksportnæring. Som verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret, har Norge en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat globalt.

Pensjonistpartiet er klar over at vi ønsker en trygg og forutsigbar næringspolitikk og en økonomi med forutsigbarhet er grunn-leggende for et godt næringsliv. Partiet ønsker økt satsing innen marin og maritim næring

Norges største naturresurser finnes nettopp i hav-rommet. Det marine og det maritime næringslivet utgjør, sammen med offshorevirksomheten, leverandørindustrien og kystfiske våre mest komplette næringsklynger.

Vår partifelle fra Indre Fosen Harald Fagervold ønsker å kommandere oppdretterne på land!

Han ønsker å gi dem en frist på 5-10 år, rensk sjøen for oppdrett og lag kummer/spreng i fjell. Da har vi kontroll med rømming, ingen lus, dødelighet, sykdom, forurensing og andre negative sider ved denne geskjeften skriver han i Adresseavisen.

Så enkelt som Fagervold uttaler seg er ikke verden.

Norge har ikke råd til å overkjøre en så viktig næring og en kommando gis på andre områder enn innen en virksomhet som omfatter så mange viktige arbeidsplasser.

Per Ervik, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting