På denne mørke tiden da naturen sover og grøden er i hus, er det tid og behov for å feste! JOL har jo vært feiret her i uminnelige tider som MIDTVINTERSBLOT, med slakting og øl. Til ære for diverse guder sikkert.

Keiser Konstantin tenkte stort da han ville introdusere kristendommen i Romerriket og innkalte til Kirkemøte i Nikea i 325. Der ble det bestemt at Jesu fødsel skulle legges til den tiden da romerne feiret Sol Invictus, midtvinterssolverv. Da var det fest allikevel og lett å legge nytt innhold i feiringen.

Håkon den Gode gjorde det samme i Norge da han bestemte at Kristmesse skulle feires "på den tiden nordmennene feirer Jol". Og slik ble det!

Ingen vet når Jesus ble født og ingen vet hvem som skrev Lukasevangeliet. Men jula kommer snart og alle som bor i Norge, troende og ikke-troende, muslimer og jøder feirer en eller annen slags "jul". Staten er jo nedstengt! Noen går, hopper rundt juletreet, andre mediterer.

Jeg gleder meg til å finne frem den gamle julepynten som noen i familien har laget. Svigermor sitt reinsdyr av gas og piperensere og slede av en fyrstikkeske! Det skal ikke kjøpes nytt hos meg i hvert fall!

God jul!

Anne Marit Sannan