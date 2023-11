Apotekets trussel om å måtte stenge på grunn av sviktende omsetning er skremmende. Handelen går ned. Hvorfor det ? Har folk i Leksvik blitt så mye friskere ? "Det er jo enkelt og lett å handle på nett", sier mange. Alle føler seg nok ikke bekvem med den type handel. Hva om du en gang må spørre om veiledning eller råd ? Hvem går du til eller ringer du til da ? Apotekets flinke farmasøyter er behjelpelige.

Jeg har selv kommet i uføre to ganger på veldig kort tid. Resepten hadde ikke ankommet apoteket på 2 timer. En ny runde på legekontoret hjalp heller ikke stort. Da telefonlinjen var åpen dit fikk apoteket fikset saken.

Etter å ha stått i Helse-plattform-kø i 20 mnd. fikk jeg tlf. fra St.Olav på torsdag den 2.nov. om at jeg kunne få operasjon for grå stær neste morgen. Jeg burde aller helst skaffe meg spesielle øyedråper til å bruke dagen før operasjonen. Hvordan skulle jeg ha klart det helt til Rissa som er et sentrum uten kommunikasjon fra vår del av kommunen (Leksvik). Jeg er en svaksynt ikke-sjåfør. Min mann kunne heller ikke kjøre etter et fall som ga ryggproblemer.

Slutt å klage på at alt flyttes til Rissa. Bruk apoteket ditt. Det kan snart være for seint. Alle blir etter hvert eldre. Kanskje det hadde vært greit med apoteket i eget sentrum da. Apoteket har snart mange flotte julegaver i handelen også. Er apoteket plutselig borte, da kan vi bruke det velkjente slagordet : KAINN TE DET SJØL.

Anne-Marie Sæthertrø