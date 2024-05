Åpent brev til formannskap og administrasjon i Indre Fosen kommune

Kommuneøkonomien, og spesielt oppvekstsektoren, i Indre Fosen er under press. Noe må gjøres. «Barna er fremtiden» sies det, og da må vi også vise at vi mener det når valg i en vanskelig situasjon skal gjøres. Vi må beholde så mange unge barnefamilier som mulig i Indre Fosen. Da er minstekravet at vi har en skole å tilby barna i skolepliktig alder som oppfyller gjeldende lover og normer.

En av normene som skolen skal styres etter, er Norm for lærertetthet, ofte kalt lærernormen. Den sier at det skal være maksimal 15 elever pr. lærer fra 1. til 4. trinn og 20 elever pr. lærer fra 5. til 10. trinn, og ble utarbeidet for å sikre kvalitet i undervisningen og et godt skolemiljø for den enkelte elev.

I 2023 hadde Indre Fosen kommune tilsyn fra statsforvalteren pga. brudd på lærernormen for skoleåret 2022-2023, og til inneværende skoleår ble det ansatt dyktige nye medarbeidere for å rette opp i dette avviket. Dette er blant annet nyutdannede, svære kompetente lærere som er svært godt likt av elevene, og som tilfører nye tanker og ideer i godt etablerte team. Vi frykter at det nå er disse lærerne vi risikerer å miste i den prosessen som er igangsatt. Og hvordan oppfattes Indre Fosen kommune som arbeidsgiver når tankegangen er så kortsiktig? Vil nye, godt kompetente lærere søke på utlyste stillinger når arbeidsgiver har så korte horisonter? Og hva gjør man når statsforvalteren krever at eksisterende avvik fra lærernorm skal lukkes? Ansette igjen for å si opp når tilsynet er avsluttet?

Basert på tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2023–2024, er det i dag en skole i Indre Fosen kommune som har avvik fra lærernormen. Det avviket finner vi på Åsly skole. Åsly skole er den klart største skolen i Indre Fosen kommune med over 440 elever og er arbeidsplassen til ca. 80 pedagoger, fagarbeidere, assistenter og miljøterapeuter. Hvorfor det nå er kun Åsly skole i Indre Fosen som ikke oppfyller lærernormen kan vi ikke si, men vi kan spekulere på om det kan ha noe med størrelsen på skolen å gjøre.

Tallene fra utdanningsdirektoratet viser også antall ordinære undervisningsårsverk skolene har mer eller mindre enn lærernormen tilsier, og når vi sammenstiller tallene kan vi tydelig se at det er stor forskjell på skolene i Indre Fosen med tanke på årsverk utover minstekravet i norm for lærertetthet. Dette bør utjevnes slik at alle skolene stiller tilnærmet likt, og at dermed alle grunnskoleelever i Indre Fosen får det samme undervisningstilbudet.

Vi er også bekymret for belastning på de ansatte med redusert bemanning. Redusert bemanning som skal ta vare på barna våre og gjennomføre de samme oppgavene som tidligere fører til økt press. Og de samvittighetsfulle lærerne strekker seg lengre og kanskje for langt for at elevene skal ha en god skolehverdag. Så langt at det ikke lenger er et forsvarlig arbeidsmiljø og at arbeidsmiljøet forårsaker arbeidsrelatert sykefravær og en økning i sykefravær. Ved økt sykefravær øker også kostbar vikarbruk, ellers så tas ressurser fra de elevene som er svakest og har vedtak på spesialundervisning og dedikert bemanning. Det hjelper ikke at budsjettene går opp, hvis de faktiske tallene og resultatene blir noe annet.

Opplæringsloven § 9 A-2 sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, hvordan kan Indre Fosen kommune garantere dette når man ikke følger lærernormen? Grunnskoleelever har ikke de sammen mulighetene som arbeidstakere for å sykmelde seg hvis sykdom er arbeidsrelatert, eller for elevene, skolerelatert. Det er opplæringsplikt, og elevene har ikke noe valg. De må gå på skolen de tilbys. Skolevegring er et større og større samfunnsproblem, og tett oppfølging fra lærere er et svært viktig virkemiddel i arbeidet med elever som er i ferd med eller som har falt utenfor skolen. Skolevegring medfører belastninger for den enkel familie, men også store utgifter for samfunnet som helhet.

I undervisningsdirektoratets statistikk finner man også tall på antall elever som har vedtak om spesialundervisning. Det er 48 elever på Åsly som har vedtak på spesialundervisning, og dette utgjør over 40 % av det totale antallet i Indre Fosen kommune. Spesialundervisning er en tilrettelegging som sikrer best mulig utbytte av undervisningen for de det gjelder og kan være avgjørende for veien videre i livet for disse elevene. Vi frykter at kuttene som skisseres vil gå utover de svakeste elevene. De som trenger tilrettelegging. Det skal ikke være økonomien til kommunen som avgjør om den enkelte elev får den undervisningen hen har krav på, og langtidseffekten av «sparte kostnader» nå kan ha større økonomiske konsekvenser for kommunen på sikt.

Vi ser at utvikling i folketall for de ulike tettstedene tidligere har vært benyttet i argumentasjon om skolestruktur. Trøndelag fylkeskommune offentliggjør løpende tall med tanke på de ulike områdene i kommunen sine folketall. I arbeidet med skolestruktur og videre satsing på skole er det viktig å ha et langsiktig perspektiv. Vi har derfor sett på utvikling i folketall fra 2001 og frem til i dag, og ser at tettstedet Rissa har klart størst økning i antall innbyggere.

Vi mener derfor at det er viktig å videre satse på Åsly skole for å sikre en positiv befolkningsutvikling i Indre Fosen kommune som helhet, og minimums sikre at alle elevene ved Åsly skole tilbys undervisning med en lærertetthet som er like god som på de øvrige skolene i Indre Fosen.

Åsly skole har en stab som strekker seg langt for at elevene skal få en trygg og god skoledag tilpasset den enkelte elev sitt behov. Tusen takk for den innsatsen vi ser dere gjør hver eneste dag.

Vi har forståelse for at kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon, og at det må gjennomføres kutt. En skolestrukturdebatt må igjen til. Samtidig håper vi at flere områder enn oppvekst vurderes. Vi forventer at elevene i kommunen skal behandles så likt som mulig, og at man bruker skolestruktur som virkemiddel for å oppnå dette. Elever på store skoler skal ikke få et dårligere tilbud fordi de går på en stor skole. Kommunen må arbeide for at man ikke bryter lærernormen og at man skal følge de enkeltvedtak som ligger for elever som har behov for spesiell tilrettelegging og spesialundervisning. Det skal være en rettferdig behandling av elevene, uavhengig av hvilken skole i Indre Fosen eleven går på.

Rissa, 23.05.24

FAU Åsly skole

