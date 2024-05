Åpent brev til Fosna-Folket og Kommunestyret i Indre Fosen kommune fra Klubben -Utdanningsforbundet ved Åsly skole.

Ja, da var vi i gang igjen da – «vårens vakreste eventyr» – Dette har vi vært med på før vi her på Åsly. Annethvert år nesten. Trusselen om oppsigelser og innsparinger. Det tristeste er at vi må lese om det i Fosna-Folket. Kommunens ledelse har ikke tatt seg bryet med å varsle de tillitsvalgte på enhetene før rykter begynner å gå og bomben slippes på altfor kort varsel.

Hvis det er fakta at kommunen har visst om denne overskridelsen av budsjettet og at vi gikk med «altfor høy fart inn i 2024» (som de beskriver det som) siden februar, er det rart at de ikke har trukket i bremsen og forsøkt å rette opp dette tidligere. Nå virker det som om prosesser hastes i gang uten at man egentlig har full oversikt, slik at man skal rekke å innfri oppsigelsestiden på disse 14 årsverkene i skolene før neste skoleår starter i august.

Kommuneledelsen sier jo tydelig at de ikke har eller har hatt oversikt over den økonomiske situasjonen i kommunen etter at Framsikt – en helhetlig virksomhetsstyring for kommuner ble innført. Hvordan kan vi da være sikre på at tallene som nå presenteres stemmer? Er alle refusjoner kommet inn og er underskuddet virkelig så stort? Har kommunen overhode bedt om alle refusjoner?

Åsly er kommunens største skole med over 440 elever. 440 unike elever som alle har lik rett til opplæring. Vi som arbeider på Åsly, har ingen problemer med å forstå at kommunen har økonomiske utfordringer, men vi har store utfordringer med å se hvor det kan spares inn på Åsly.

Kommuneledelsen snakker hele tiden om en endring i befolkningsmønstret. Det blir færre barn og flere eldre og pengene må derfor flyttes fra barna til de gamle, sier kommuneledelsen. Vi på Åsly sier at det er barna som er fremtiden og en investering i barn og unge vil gagne kommunen i mange år framover fordi den muligens vil hindre utenforskap, gi elever mestringsfølelse og etter hvert gi unge voksen som vender tilbake til en god kommune å bo i. Sånn som kommunen drives nå, oppfordrer man ikke akkurat til bolyst.

Vi på Åsly kan forresten komme med et par eksempler som motbeviser at barnetallet synker, i alle fall på Åsly. Et av våre klassetrinn har i løpet av de siste 3 årene fått en vekst i elevtallet på 17 (!) nye elever. Dette er barn som har kommet til kommunen vår, alene eller sammen med familien sin. Dette er våre elever som vi møter hver dag og underviser etter beste evne. Dette er elever med små og store utfordringer som skal lære å bli gode, voksne mennesker som bidrar i arbeidslivet og betaler sin skatt med glede, for det er jo det vi voksne gjør for at fellesskapet skal ha det best mulig.

Rissa sentrum og Åsly skole har også mottatt et stort antall av flyktningene kommunen har takket ja til å bosette. Dette har bidratt til økt elevtall på de fleste klassetrinn og et behov for flere ansatte. Vi tenker at kommunen må ha mottatt store overføringer fra staten for å bosette både ukrainske og andre flyktninger. Hvordan er det med disse overføringene? Kommer de ut til skolen og betaler lønna til de ansatte som hver dag møter disse elevene og lærer dem norsk og andre fag? Eller er dette en del av underskuddet vi ikke har fått refusjon for?

Våren 2023 fikk kommunen pålegg fra Statsforvalteren om å lukke brudd på normen om lærertetthet. Denne normen sier noe om hvor mange pedagoger det minimum skal være i et klasserom. 1 voksen pr. 15 elev fra 1.–4. klasse og 1 voksen på 20 elever fra 5.–10. klasse. En skoletime varer ca. 90 minutter. Det blir 4,5 minutt pr. elev det. 4 minutter til undervisning, oppfølging og samtale. 4 minutter til å føle at «du blir sett og at læreren bryr seg om akkurat deg».

Åsly fikk altså økt den økonomiske rammen sin våren 2023 (utenom budsjett) for å lukke disse lovbruddene. Da nytt budsjett skulle vedtas i desember 2023, ble ikke disse ekstrabevilgningene tatt med i beregningene. Budsjettet ble sågar redusert og det er vel en av grunnene til at vi «fikk for stor fart inn i 2024». De som ble ansatt for å lukke et lovbrudd er de som nå står i fare for å bli sagt opp og dermed er jo lovbruddet der igjen?

En telefon til Statsforvalteren, forteller oss at de fortsatt følger nøye med på kommunen vår. Varslede lovbrudd som det står om i Fosna-Folket er noe de ikke liker å lese om og hva skjer da? Nå skal 14 årsverk sies opp fra skolene i kommunen. Dette vil medføre nye brudd på lærernormen og kommunen vil få pålegg om å lukke disse.

Er det altså slik at de ansatte vi nå må si opp, må vi ansette igjen om få måneder? For Statsforvalter kommer helt sikkert til å stille spørsmål om hvorfor Åsly igjen bryter lærernormen. Flere av de sist ansatte på Åsly er unge mennesker i etableringsfasen. De trenger sikkerhet og en fast jobb å gå til. De har valgt å bosette seg i Indre Fosen. De tilfører kommunen nye barn og flere skattekroner. Nå står flere av dem i fare for å miste jobben sin. Det er allerede for sent å begynne å søke på en ny jobb, de fleste kommuner omkring oss, også Trondheim, er for lengst ferdig med utlysninger og godt i gang med å ansette for neste skoleår. Grunnet kommunens sene saksgang har nok mange miste muligheten til å finne seg en ny jobb til høsten.

Det er også beklagelig at når kommunen mottar statlige overføringer for bl.a. å dekke opp for økte utgifter i forbindelse med gratis SFO for 1. og 2. klasse fra høsten 2023 (dette medførte en økning av barn på SFO til over 80–og det igjen medfører jo at det måtte ansettes flere voksne til å håndtere denne økningen.) Fra høsten 2024 blir det enda en økning, da også 3. klasse får tilbud om inntil 12 timer gratis opphold i SFO. Disse midlene er dessverre ikke øremerket og mye tyder på at de ikke er ført ut til skolene for å dekke opp de økte driftskostnadene. Eller er også dette en refusjon vi fortsatt venter på?

Vi vil også nevne at kommunen ikke har tatt høyde for lønnsoppgjøret. Verken i det forrige budsjettet eller i årets budsjett hadde de «regnet med» at det kom til å bli så stor lønnsøkning. Kvalitet koster. Åsly har en høyt utdannet stab, med lang erfaring. Vi står nå i fare for å miste mye av den kompetansen vi har og vil trenge i årene framover. Elevmassen er rikt sammensatt og endringene i samfunnet medfører at elevene også endrer seg og har behov for oppfølging på andre måter enn det man kanskje forbinder med skole og undervisning. Alle de ansatte på Åsly er spesialister på dette og hver dag gjør de sitt beste for at dere foreldre (ja, for det er sikkert også en del politikere som har barn) skal kunne sende barna deres av gårde med en forsikring om at de blir møtt og sett og tatt på alvor og får opplæring av voksne som bryr seg om dem og som vil det beste for barna deres, selv om de nå står i fare for å bli masseoppsagt.

Til slutt lar vi noen av våre (fiktive) elever fortelle litt om sin hverdag: Kjære politikere!

I tillegg til disse elevene, kommer de 48 enkeltvedtakene vi har på Åsly. Det er elever som på grunn av diagnoser, fysiske og psykiske utfordringer har lovfestet rett til spesialundervisning og ekstra oppfølging. Flere av disse står nå også i fare for å miste deler av sitt lovfestede opplæringstilbud. Så politikere: tenk dere godt om. Det må finnes andre måter å spare enn å ta fra de minste som skal vokse opp å styre landet i framtiden.

Klubben ved Åsly skole – Utdanningsforbundet

Hei! Jeg er en jente på mellomtrinnet, som går i en klasse med over 45 elever. Vis mer ↓ Hei! Jeg er en jente på mellomtrinnet, som går i en klasse med over 45 elever. Vi er mange, men jeg trives godt på skolen og i klassen. Norskfaget med lesing og skriving er vanskelig. Jeg har alltid gruet meg til disse timene, og vært redd for hva de andre i klassen skal synes om meg. I 5. klasse var jeg så heldig å få undervisning i norsk på en liten gruppe, og jeg har blitt bedre til å lese og skrive. Den hjelpen jeg har fått, har betydd mye. Hva skjer med meg nå når jeg må være i klassen i alle norsktimene?

Hei. Jeg er 14 år, jeg er sjenert og tør ikke spørre læreren om hjelp når jeg trenger det. Vis mer ↓ Hei. Jeg er 14 år, jeg er sjenert og tør ikke spørre læreren om hjelp når jeg trenger det. Men jeg er heldig fordi jeg har lærere som ser meg, som kommer innom meg og ser hva jeg trenger hjelp til. Lærerne mine gir meg veiledning når jeg står fast slik at jeg kan komme meg videre. Slik har det vært dette skoleåret fordi vi fikk flere lærere og kunne tredele klassen på over 50 elever. I fjor følte jeg meg usynlig, læreren var opptatt med å hjelpe de som aktivt ba om hjelp, eller med å roe ned de som var urolige. Er det slik det vil bli neste skoleår når politikerne vil fjerne mange lærere fra skolen min? Vil jeg igjen bli usynlig? En som ikke blir sett?

Hei. Jeg går i niende klasse. Jeg har alltid vært glad i å lære Vis mer ↓ Hei. Jeg går i niende klasse. Jeg har alltid vært glad i å lære, både språk, realfag og samfunnsfag. Lærerne mine pleide å si at jeg hadde et stort potensial og kunne nå langt, men det siste året har ting endret seg drastisk. På grunn av nedbemanning og mangel på ressurser på skolen har vi mistet flere av de dyktige lærerne våre. De har ikke blitt erstattet, og de få som er igjen, er overarbeidet og slitne. Klassen min er mye større nå, og det er vanskelig for læreren å gi oss individuell oppmerksomhet. Jeg prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, men det er vanskelig når jeg ikke får utfordringer jeg trenger. Jeg føler meg undervurdert og oversett i klasserommet. Lærerne har rett og slett ikke tid til å gi meg. Jeg ender opp med å gjøre de samme oppgavene som alle andre, selv om jeg kunne gjort mye mer! (Fritiden min bruker jeg på å lese og lære så mye jeg kan på egen hånd, men det er ikke det samme som å ha en lærer som kan veilede og inspirere meg.) Det er frustrerende å vite at jeg kunne ha lært så mye mer og utviklet meg, hvis bare skolen hadde hatt de ressursene som trengs. Det føles urettferdig å bli hindret i å nå mitt fulle potensial på grunn av noe jeg ikke kan kontrollere. Akkurat nå føles det som om jeg står stille, mens jeg kunne ha vært på vei fremover.

Hei. Jeg er en gutt på 9 år. Jeg trenger forutsigbarhet Vis mer ↓ Hei. Jeg er en gutt på 9 år. Jeg trenger forutsigbarhet og trygge rammer. Jeg er utrygg i overgangssituasjoner og har behov for voksenstøtte. Jeg ønsker å lære når jeg er på skolen, men det er så vanskelig å konsentrere seg når det er så fullt i klasserommet. Læreren min har så mange andre elever og har ikke alltid tid til meg. I løpet av dagen trenger jeg litt tid i ei mindre gruppe, men det er det visst umulig å få til. Hva skjer med meg nå når det blir færre voksne på gruppa mi?

Hei! Jeg er en gutt på ungdomstrinnet som liker å være ute på liten gruppe Vis mer ↓ Hei! Jeg er en gutt på ungdomstrinnet som liker å være ute på liten gruppe der det er trygt og jeg føler meg sett og jeg forstår det læreren snakker om. Det er synd at jeg ofte må være i klasserommet når læreren min må ta klassen fordi en annen lærer er borte. Klassen er fin den, men det er så mye vanskeligere å følge med i klasserommet. Jeg skulle ønske læreren min slapp å undervise alle slik at vi kunne være sammen ute på grupperommet.

Hei, jeg har nettopp flyttet til Norge. Vis mer ↓ Hei, jeg har nettopp flyttet til Norge. Familien min kom fra en flyktningleir. Jeg har allerede lært en god del norsk i mottaksklassen jeg går i på Åsly. Egentlig skulle jeg ha hatt norsktimer hver dag og fått tett oppfølging, men i det siste har jeg ikke fått så mange timer fordi læreren min må være vikar i andre klasser. Jeg synes det er vanskelig å være sammen med den vanlige klassen min for de snakker om så mye jeg ikke forstår. Læreren min prøver å hjelpe meg, men han har så mange andre som også trenger hjelp.

Hei. Jeg har en diagnose som gjør at jeg strever Vis mer ↓ Hei. Jeg har en diagnose som gjør at jeg strever med å uttrykke meg muntlig. Jeg skal egentlig ha oppfølging av spesialpedagog eller fagarbeider hver dag. Men når det mangler vikar får ikke jeg den hjelpen jeg trenger og skal ha. Jeg blir ofte veldig lei meg for dette, men det klarer jeg ikke å fortelle noen, for jeg klarer ikke å si det selv.