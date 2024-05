Enn sterk fellesskole som eies og drives av det offentlige er viktig. Der er både Senterpartiet og Rødt enige. I trange økonomiske tider må Ørland fokusere på at alle barn og unge får et godt og likeverdig utdanningstilbud uavhengig av kjønn, nasjonalitet, funksjonsevne, foresattes inntekt eller hvor i kommunen de bor. Når ordføreren ønsker å etablere en privatskole, så slutter enigheten der.

I artikkel publisert tirsdag 7. mai 2024 sa Ordfører Grøntvedt at han har håp om å etablere en internasjonal skole i Ørland. Videre sa han at han allerede har signalisert overfor utenlandske aktører på besøk at kommunen har mål om å få på plass en internasjonal skole innen høsten 2025.

I følge Privatskoleloven §1-1 er formålet med loven å medvirke til at det kan opprettes og drives private skoler, slik at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige. Da blir det litt merkelig dersom ordføreren skal arbeide for å opprette en privatskole som et alternativ til kommunens egne offentlige skoler.

Det ordføreren ikke snakker om i artikkelen er at etablering av privatskoler tapper den offentlige skolen for ressurser. For hver elev i privatskole trekkes kommunen 121 700 i rammetilskuddet. Minimum elevtall for en privatskole er 15. Det betyr 1,8 millioner mindre til kommunen.

I Ørland er det nå et stort antall flyktninger fra land som Ukraina, Syria og Eritrea. Barn i skolepliktig alder fra disse landene blir plassert i ordinære klasser. Selv om vi har dyktige og engasjerte lærere som legger ned en kjempeinnsats, er det lett å forstå at for mange oppleves denne situasjonen som et overgrep. Dersom ordføreren skulle vist like stort engasjement for disse barna ville han arbeidet for å få etablert en innføringsklasse, ikke en privatskole.

Ole Edvard Antonsen, Rødt Ørland