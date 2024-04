Det var et fint møte på Kulturhuset før påske om Hannah Ryggen og hennes kunst. Det var mange gode innlegg og mye nytt for meg. Om potteblått og urter til farging var kjent og at hun ikke tegnet motivet på papir først. Hele komposisjonen av bildet eksisterte kun i hodet hennes!

Utrolig er det og å tenke på at hun fulgte med politisk, f.eks. på Mussolinis angrep på Etiopia i 1935! Nytt for meg var at hun laget garnet sitt selv, men etter hvert? fikk hjelp av kvinnfolk i bygda til å karde og spinne! Det er det mange som vet noe om! Hvem var de? Fikk de betaling?

Hvis Hannah Ryggen skal bli «pensum» og mer markedsført på Ørlandet er det viktig at mange har litt «eierskap» til henne. Hun må bli vårres kjendis!

Anne Marit Sannan