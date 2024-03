Av og til er det behov for å være klar og tydelig i media. Og så kan det være at ikke det hele og fulle bildet fortalt når man stiller opp for pressen.

Nylig ble det slått stort opp at vi i Luftforsvaret mangler teknikere. Dette er sant på det nåværende tidspunkt og ikke noe nyhet sånn sett. Dette har vi snakket åpnet om i media ved flere anledninger, også i Forsvarets Forum, over lengre tid og senest i NRK. Det som det ikke skrives om i denne artikkelen er alt vi har gjort for å bøte på denne kjente mangelen og resultatene det har gitt. Det gjøres utrolig mye bra i Luftforsvaret for tiden.

Vi bygger opp både baser og får tilført stadig flere fly og flytyper, materiell og personell.

I 2017 fikk vi nye jagerfly i Norge. F-35 landet på Ørland en kald vinterdag. Med dette fikk Norge en enorm kapasitet til erstatning for F-16. Med disse flyene kom det også nye utfordringer og vi har måtte tilpasse oss disse. Men nå er det på mange måter løsnet for oss.

Vi har til nå fløyet over 10000 flyturer og 15000 flytimer med F-35 i Norge. I 2023 fløy 40 prosent mer med våre jagerfly enn året før. I år kommer vi til å fly ytterligere 25 prosent mer og vi er foran tidsskjemaet. Luftforsvaret større tilgjengelighet på flyene våre enn noen gang. Vi flyr daglig fra våre baser i Norge, både med fly og helikopter og har NATO- beredskap in nord med våre jagerfly. Vi har sågar løst et skarpt oppdrag på Island med våre jagerfly i år. Alt dette får vi til i dag. Det er ikke bare én grunn til at vi klarer alt dette. Vi har tatt grep:

Vi har lagt om våre driftssystemer og klarer dermed å produsere mer flytid med mer eller mindre de samme ressursene som tidligere.

I tillegg til dette drifter vår egen lærling-verksted slik at vi sikrer oss kvalifisert arbeidskraft i fremtiden.

Det har nylig opprettet en flyfag-linje ved Fosen Videregående skole, hvor Luftforsvaret kjøper plasser til våre elever. Det blir opprettet en fly-ingeniør linje ved NTNU, første av sitt slag i Norge. Vi har nå vernepliktige som hjelper til ved oppstart av F-35, dette var før et arbeid som våre teknikere gjorde. Vi utdanner flymekanikere på flere ulike måter slik at vi bøter på den mangelen vi allerede har identifisert.

Vi har også innleid personell fra både inn og utland fra Lockheed Martin og KAMS for å hjelpe oss med å få flyene i luften, frem til vi har fått bygget opp vår egen organisasjon tilstrekkelig. De gjør at vi allerede i dag får bedre kapasitet med våre F-35.

Alle disse tiltakene gjør at det norske Luftforsvaret får F-35 i luften i dag og i fremtiden, og vi flyr mer enn før. Jeg er overbevist om at de grepene vi tar nå vil gjøre at fremtiden til det norske forsvaret og Luftforsvaret vil se svært så lys ut fremover.

Oberst Martin «Tintin» Tesli, sjef for 132 Luftving