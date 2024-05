Vi var 13 vindkraftmotstandere på formannskapsmøtet i Indre Fosen sist fredag, der Nordic Wind fikk informere om et vindprosjekt som berører Indre Fosen kommune og Inderøy kommune. Foreløpig bare info, men Inderøya har gitt dem tillatelse til å utføre en «mulighetsstudie», noe vi håper at Indre Fosen sier nei til med en gang. Det er ikke nødvendig, vi har nok kunnskap om raseringa av naturen som vindkraftutbyggingene er årsak til. Vi får håpe at det finnes noen fornuftige politikere her, for dette er noe av det verste jeg kan tenke meg i forhold til bygdas natur, bolyst, friluftsliv m.m.

Nordic Wind er eid av FuGen, som er et selskap som holder til i Sveits, mens en av de store eierne av FuGen har hovedsete i Israel, inkludert flere israelske pensjonsfond. Her tror man altså at det er et sveitsisk selskap, men så kan man kanskje si at dette er et «kamuflert» israelsk selskap. Sveits vil ikke ha vindkraft i eget land, derfor kaster de seg nå over norsk natur.

Nok om det. Vindkrafta har så mange ulemper at jeg ikke kan være tilhenger av dette. Naturen har alltid hatt stor betydning for meg, siden jeg var barn, og det er ikke måte på hvor store arealer som blir ødelagt når vindkrafta gjør om naturen til industriområder. Her er det snakk om sprenging til veier, steinfyllinger, rydding av skog, drenering av myrer og monstre av vindturbiner som er 2–300 meter høye. De står der og roterer med skyggekast, støy, iskast av og til, med diskolys i toppen og mikroplast og hydraulikkolje som spres i naturen og i drikkevannskildene våre. Fugler blir også tatt av disse turbinene, så de kan kalles for «kjøttkverner». Det kan umulig være hyggelig å bo i nærheten av disse, og boligverdiene blir sterkt redusert om man ønsker å selge. Bolysten blir ikke spesielt høy hos oss som vandrer rundt i naturen heller, selv om vi bor et stykke unna. For vi oppsøker gjerne fjell og skog for å pleie vår psykiske helse, jakte og fiske, nyte livet og de forskjellige artene rundt oss, nyte utsiktene og blånene, og samtidig få trimmen som skal til for å holde oss i form.

Jeg vanker ofte i Skurvenområdet i Indre Fosen, dvs. en av de høyeste toppene på Fosen. Når jeg tar matpausen på toppen blir jeg sint og deprimert når jeg ser nordvestover (Storheia), se det første bildet. Her hadde jeg en gang håp om at det skulle opprettes en nasjonalpark.

Jeg vender meg derfor mot sørøst. Men mot sørøst blir jo mot vindturbinene i de nye vindkraftplanene, som faktisk kan rage høyere enn der jeg sitter på Skurven. Så for en naturglad fjellvandrer blir det forferdelig å sitte på toppen der. Hvis ikke disse planene blir stoppet med en gang, slik at vi slipper å gå og grue oss for hva disse vindkraftpolitikerne finner på.

Noen andre saker som er viktige, er følgende:

Røsheia naturreservat (Mosvik) ble vernet i 2018 med formålet å bevare et område med eldre, delvis urskogspreget skog av typen oseanisk furuskog med tilhørende arter. Noen av vindturbinene i forslaget ligger tett inntil dette naturreservatet, om ikke helt inni området også? I hvert fall blir dette området sterkt berørt. Dette gjelder også ytterligere 3 naturreservater som ligger i gamle Mosvik kommune.

Formålet med naturreservatet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget, og hele Mosvik og denne delen av Indre Fosen er reinbeiteområde for Sør-Fosen sijte. Å etablere vindkraft i dette området vil si at man begir seg inn på nye menneskerettighetsbrudd, der Storheia- og Roan-utbygginga allerede har fått en dom mot seg.

Til slutt en sak som jeg brenner veldig for, som mangeårig medlem i Norsk Ornitologisk Forening og nå BirdLife Norge. I dette området har fiskeørnen omsider funnet seg til rette på en hekkeplass, så vidt jeg vet den eneste hekkeplassen på Fosen. Det er altså her at fiskeørna har etablert seg, og den er selvsagt veldig i faresonen for vindturbinene. Fiskeørna blir sikkert skremt og forbannet, den også, hvis den møter vindturbinene på sin ferd nordover. Eller den blir meiet ned av «kjøttkvernene».

Fiskeørna har tidligere har hekket øst i landet på Østlandet, i Trøndelag og i Finnmark. Litt voksende bestand her og der, men også litt nedgang enkelte steder. Den er regnet som sårbar på rødlistene, men det skal ikke mye til før den flyttes til kategorien sterkt truet.

Kjære politikere, ikke la dem få lov til å rasere bygdene våre på denne måten. Jeg går og tenker på vindkrafttrusselen hele tiden, etter at jeg helt siden min barndom har vært glad i å gå i Fosen-naturen. Det er helt grotesk hvis noen lokalpolitikere kan gå med på å bygge ned disse områdene bare for å få noen kroner i kommunekassen. At dette skal gi noen bedre kommuneøkonomi er en illusjon, der man kan se til Åfjord kommune som nå må kvitte seg med ca. 50 årsverk pga. dårlig kommuneøkonomi. Der har de gitt bort enorme arealer til vindindustri, fra det som en gang var friluftsområdene deres.

Jeg bor i Indre Fosen, men har rett til å mene noe om Inderøyas planer også! Inderøya er slått sammen med tidligere Mosvik kommune, så nå benytter de kanskje makta til å bygge ut vindkraft i det som sentrumspolitikerne anser som en «utkantkommune», og som de kan bruke til slikt …

Odd Rygh, Rissa