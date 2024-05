På under 100 år fikk vi grunnlov, parlamentarisme og selvstendighet! Uten krig! I disse forferdelige tider er det verdt å tenke på dette. Hvordan kunne det gå an? Fordi vi var så fattige? Fordi vi hadde så dyktige politikere? Fordi vi selv hadde lite tradisjon med krig siden vikingtiden? Fordi ingen føydal hær kunne utkalles? Fordi våre svenske naboer ville oss vel og hadde sympati?

I januar 1814 ble vi gitt bort til Sverige, men samlet folk fra nesten hele landet på Eidsvoll i april. Uten aviser, telefon, bil eller tog, bare med hestepost! Hvor lange etapper sprang hestene? Hvordan var det organisert? Det var kirkene som fikk beskjed om å innkalle. Men de måtte jo også få beskjed! Heldigvis gikk folk i kirken den gangen! 17. mai ble grunnloven ferdig og feiret og ny norsk konge ble valgt, den danske prinsen Kristian Fredrik. Noe så frekt og freidig! På høsten ble det likevel svensk konge, men vi fikk beholde grunnloven, med noen tilpasninger. Uten krig!!! Bare 14 dager skyting på grensen om høsten.

1884 er det ikke mange som tenker over som et revolusjonsår .Men det var det! Inntil da hadde vår svenske konge oppnevnt sin regjering i Norge uten konsultasjon med Stortinget. I 1870-årene begynte Venstre å dannes, som sterk opposisjon under Johan Sverdrup. Saken det gjaldt da var om statsrådene skulle møte i Stortinget. Lenge hadde kongens menn tenkt at det måtte være en fin anledning for en minister til å få lagt frem og argumentert for sin sak på Tinget, men de fikk kalde føtter da Venstre ville ha loven igjennom for å få anledning til å grille statsrådene i Stortinget i all åpenhet.! Da kongen for 3. gang nedla veto mot denne loven ble regjeringen Selmer stilt for riksrett. I 1884 ble regjeringen dømt og ny regjering ble valgt med Sverdrup som statsminister. Parlamentarismen var innført! Sverige fikk ikke det før i 1917! ( I parentes bemerket: Jeg har 5 kilo riksrettsforhandlinger liggende på loftet etter tidligere eier Daniel Sæther som satt på Tinget da! Vet ikke hva jeg skal gjøre med det!)

7.juni 1905 var en like stor og fredelig revolusjon! Den bygget på det som var vunnet i 1814 og 1884, grunnloven og parlamentarismen. Striden gjaldt egne norske konsuler. Da Kong Oscar ikke klarte å danne regjering med støtte i Stortinget kunne han ikke være konge! Dette var glitrende uttrykt i EN kjempelang setning! 7.juni-erklæringen. Unionen oppløst i en bisetning! Alt ordnet seg også denne gang uten krig. Riktignok var det noen trefninger på grensen, men det ble mest revystoff! «Det var i 1905.... .Vi dro med fynd og klem..»

Norge er et av de få land i Europa som har vært seg selv nok i 1000 år. Ottar reiste fra Troms til Vestfold på 900-tallet og det landet han hadde om babord kalte han NORVEG. Vi har siden vært et eget land og med egen identitet, både under Danmark og Sverige . Vi ble riktig nok involvert i kriger mellom nabolandene og mistet litt land, men selv har vi ikke gått til krig mot noen siden Vikingtiden. Da var Leidangen vår forsvarsordning, men den var til liten nytte mot nabolandene på 1800-tallet! Leiv Eriksson var heller ikke ute etter å krige, men på oppdagerferd da han ble avbildet og «pekte mot Amerika»!

Så gjenstår mitt anliggende: Det er spesielt at Norge har bygget sitt demokrati og hittil egalitære samfunn med fredelige midler og med dyktige forhandlere. Vi var et fattig land, av fiskere og småbønder som levde desentralisert i naturalhusholdning .Våre Bjelker og Løvenskjolder var små i forhold til i nabolandene Men selveiere og leilendinger fikk stemmerett i 1814, 40 % av alle menn over 25 år! Det var stort også i nordisk sammenheng.

Jeg vet ikke om jeg besvarer mitt eget spørsmål om hvorfor, men i hvert fall må vi være stolte her i landet av våre tre fredelige revolusjoner!

Anne Marit Sannan, kårkjerring på Ørlandet