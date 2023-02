Et nødskrik i håp om at den norske rettsstaten også finnes for oss: Riv vindturbinene på Fosen!

Da jeg bestemte meg for at jeg ville gå inn i Olje- og energidepartementet og utøve sivil ulydighet, så gjorde jeg det for alle over hele Sápmi som nå er slitne, skriver Ella Marie Hætta Isaksen.