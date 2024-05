Målshow fra Bromstad

Fideli Hararimana scoret to mål da Rissa vant 5-3 over Stjørna/HIL/Fevåg i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn. Stjørna/HIL/Fevåg har gått poengløse av banen fire kamper på rad.