Scoringslykke for Mikkel Edvard Fagerdal Nordmeland

Mikkel Edvard Fagerdal Nordmeland sto for den avgjørende scoringen for Osen/Steinsdalen i 4-3-seieren over Egge 2/Sørlia 2 på Furuly stadion i G14 2. divisjon, Avdeling 2 - Vår. Dermed har Osen/Steinsdalen vunnet fire kamper på rad.