I dag åpner vi den 12. luka i adventskalenderen. Vi møter Don Cabonillas fra Fillipinene. Han har bodd i Norge i sju år. Han bor på Brekstad og han er 35 år gammel. Han jobber fast på Mascot Høie på Brekstad. Han bor sammen med kona og de har to gutter.

– Hva er det beste med Fosen?

– Det er fint her med mye fin natur. Jeg fisker mye og om vinteren går jeg på ski. Selv om det kaldt her, liker jeg å være mye ute. Om vinteren er vi mye ute på tur med familien, eller vi besøker venner. Jeg trives veldig godt med å være på Fosen. Det er snille mennesker et godt sosial miljø og du kan oppleve mange historiske steder her.

Don Cabonillas utenfor hjemmet sitt. Foto: Snorre Berg

– Hva er det verste med Fosen?

– Det er veldig rolig her, derfor er det best å dra mye på tur på fjellet og sånt. Vi reiser ofte til Trondheim og besøker søstera til kona. Jeg kommer fra Cebu city. Det er den nest største byen på Filippinene. Der er det mye folk over alt.

– Hva skal du gjøre den 24. desember?

– Da feirer vi jul. Vi steiker ribbe, men vi har også filippinsk mat. Da er vi samlet hele familien. Søstera til kona og deres familie pleier også å feire jul med oss.

