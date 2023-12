Denne julen feirer fire karer på ishavsøya Hopen i Barentshavet, hvorav en er fra Vanvikan, Bjørn Ove Finseth og Martin Sollie fra Klæbu, har feriested og aner i Leksvik. Martin er her for første gang og synes opplevelsen er fantastisk. Bjørn Ove Finseth feirer sin tredje jul på denne øya og gleder seg like mye denne gangen som tidligere. Stasjonen ligger cirka sju kilometer nord for øyas sydspiss og utgjør den østligste faste bosetning på Svalbard.

– Her er vi helt alene, isolert fra omverdenen og betjener den meteorologiske stasjonen døgnet rundt. Allikevel tar vi oss tid til å lage julestemning. Vi har pyntet treet, forberedt julematen, bakt julekaker, pyntet og i skrivende stund har vi et lite juleverksted der det lages julekurver og annet pynt, sier Bjørn Ove Finseth.

Sammen med tre grønlandshunder skal Jørn Inge Tomren, Jon Dørmenen, Martin Sollie og Bjørn Ove Finseth feire jula og være på Hopen fram til månedsskiftet mai/juni.

– Julestemningen skal vi klare å skape her oppe også, med snø som dekker hele øya og med isen som er i ferd med å dannes utenfor stasjonsområdet, sier Bjørn Ove Finseth.