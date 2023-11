– Nå selger jeg fra tredje opplag! Det er stas, men litt usikker på hvordan jeg kan gjøre boka kjent på Fosen. Jeg står veldig for innholdet, men som fersk prost på Fosen er det naturlig å være litt tilbakeholdende med å fortelle om boka jeg har skrevet og gitt ut på eget forlag.

Det sier Steinar Leirvik til Fosna-Folket. Han har vært prest i Trøndelag i 30 år, og fra sommeren av har han vært prost og leder for prestene på Fosen. I fjor ga han ut boka «Ettertanker, pusterom for tro, håp og kjærlighet» på eget forlag.

– Boka består av 70 tekster for søndager og helligdager gjennom et år. Noe av det fineste med å være prest, har vært alle møtene med mennesker i glede og sorg. I denne boka har jeg foredlet noen av disse møtene, sammen med et skråblikk til bibelens tekster. Jeg har prøvd å skrive folkelig og forståelig om store spørsmål i livet, sier Steinar Leirvik.

Første opplag var på 1003 bøker.

– Boka kan med fordel leses sakte, og da har jeg spilt litt på den gamle trafikksikkerhetskampanjen: 1001, 1002, 1003. Derfor et litt rart opplagstall, som nå er kommet i tredje opplag til lageret under kjellertrappa heime.

Boka selges hovedsakelig ved direktesalg eller fra egen hjemmeside. I tillegg har Leirvik latt seg inspirere av gårdsutsalg langs veiene, og laget «Verdens minste bokhandel» på garasjeveggen.