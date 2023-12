I dag åpner vi den 10. luka i adventskalenderen. Vi møter Benjamin Mugabe (44) fra Kongo. Han kom til Norge for et år og en måned siden. Han bor i Rissa, i Indre Fosen og jobber for tiden med å lære seg det norske språket, og venter på å få komme ut i språkpraksis.

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

– Det er å få lære det norske språket og jobbe med å forstå den norske tolkning av religion. Jeg liker det vi spiser og vi sover godt, så jeg liker godt å bo i Indre Fosen. Alt det gode vi opplever er takket være kommunen.

Benjamin Mugabe. Foto: Jørn Gjersøe.

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

– Nei, så langt ser jeg ikke noe galt.

– Hva skal du gjøre 24. desember?

– Da skal vi spise sammen med naboer og gi gaver til våre venner. Vi skal besøke venner og familie i Rissa.

Se gårsdagens episode her: