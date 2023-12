I år som i fjor arrangerte Blomsterpikene i Stjørna årets julegrantenning ved Husby gravsted. Nytt av året var at Mælan skolekorps, Amalie Teigen og Erlend Aune kom, og de spilte og sang de vakreste julesangene for de frammøtte.

Ordfører Oskar Småvik kastet glans over arrangementet, og han snakket om hvor viktig frivilligheten er i et lite lokalsamfunn. Det koster så lite å lage et trivelig arrangement for sambygdinger. Han hadde mange rosende ord om det arbeidet som har blitt lagt ned på gravstedet. Dette har vært et samarbeid mellom Blomsterpikene i Stjørna, Staudegutane i Stjørna, Dugnadslaget i Fritun, Indre Stjørna blomsterfond og kirkevergen.

I alt over 80 møtte opp denne fine førjulskvelden, og fikk varmet seg både ved bålet og med Trygve Hoff sine ord i Nordnorsk julesalme framført av Amalie og Erlend:

«Velsigna du dag over fjordan Velsigna du lys over land Velsigna de evige ordan Om håp og ei utstrakt hand»

De fremmøtte fikk servert gløgg og kaker av Blomsterpikene i Stjørna. Folket i Stjørna hadde på forhånd blitt oppfordret om å strikke og hekle engler for å henge på juletreet, og det var mange som tok turen opp til treet med englene sine.

Foto: privat

Amalie Teigen og Erlend Aune spilte og sang de vakreste julesangene for de frammøtte. Foto: privat