Orkla Norge og Sanitetskvinnene i Ørland gir denne uka ut mat- og hygieneartikler til 40 sårbare familier. Dette i skjer samarbeid med «Fattig talt Ørland», framkommer i ei pressemelding.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har et nasjonalt samarbeid med Orkla Norge om å skape lysglimt i en tøff hverdag for familier med lav inntekt. Foreningen framholder at mange sårbare familier har fått det mer krevende etter pandemien og trenger å bli sett og gitt en håndsrekning.

Sårbare barnefamilier pekes ut som en viktig del innenfor Ørland Sanitetslag sitt arbeidsområde, og er derfor prioritert under samarbeidet.

– Vi frivillige i Ørland Sanitetslag opplever at det er et stort behov for hjelp. Vi opplever mye glede av å støtte disse familiene, sier Trine Gran, leder i Ørland Sanitetslag.

Målet med utdelingen er å nå ut til dem som ellers ikke er synlige for det offentlige, i håp om å spre glede og hjelpe barnefamilier. De familiene som mottar matvarer og hygieneartikler er nøye utvalgt etter samtaler med «Fattig talt Ørland».