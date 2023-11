Dugnadspotensialet på bygdene skal man ikke undervurdere. Nylig slo gode krefter i Osen seg sammen, Trekkspillklubben Med Sangere og Norsk Gammelmannsforening, og satte opp en flott kabaret med musikk av legendariske Evert Taube (1890-1976).

Kabareten i to deler plukket fra øverste hylle i Taubes rikholdige univers. Her møtte vi Evert Taubes mest kjente karakterer. Fra Fridtjof Anderson, Calle Schewen og Rønnerdal til Carmencita fra Samborombón og «Flickan i Havana». Alle spilt, sunget og visualisert fra frodige scenebilder i samfunnshuset Fjellheim i Steinsdalen.

Fjellstøtt i Fjellheim

Musikken ble besørget av en lokal septett satt sammen for anledningen, og de gjorde så visst ikke skam på gamle Evert Taube. Klassisk bemanning med gitar, trekkspill, bass og lett perkusjon klang solid og veldig fint. Vokalister og solister var det mange av, alt etter karakter og roller. En del musikk ble framført i kor og grupper, og sannelig ble det to allsangnummer også - som hørtes! Publikum kjente tydeligvis sin Taube i Steinsdalen.

Tablå

Allsangen ble riktignok godt hjulpet av projisert tekst på lerret. Projisert ble også foto, malerier og tegninger fra Taubes fotefar fra Bohuslen til Argentina og alt mellom. Taube var en verdensmann, og i tillegg en meget habil tegner og maler. Mye av kunsten hans fikk vi gjenoppleve på lerretet i Fjellheim.

Uten en tråd

Livsnyteren Taube la selv gjerne bort tekstilene om det var forhold for det, og to av sangene handlet også om den slags: «Fridtjof i Arkadien» og «Nudistpolka». Det ville nok vært over streken å illustrere dette fullt ut på en norsk samfunnshus-scene, men problemet ble løst elegant ved hjelp av pappfigurer i full størrelse. I tillegg fikk vi oppleve forsanger Kjell Petter Hestmo i relativt uemballert tilstand, om ikke aldeles.

Kaffe, kaker - og fiskesuppe

Det kan sies å være litt dristig å sette opp noe slikt på en fredagskveld og med en eneste enkelt forestilling. Men folk møtte opp, og det var ingen ledige stoler å oppdrive da forestillingen begynte. I pausen var det salg av kaffe, kaker og fiskesuppe. Original kombinasjon som slo an, og sikkert en kveldsmat i Taubes ånd.

Foto: Arnulv Bergstrøm