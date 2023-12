I dag åpner vi den 15. luka i adventskalenderen. Vi møter Onur Hazir (29) fra Tyrkia. Han bor i Leksvik, i Indre Fosen. Han kom til Norge for et år siden. Han har ikke noen jobb, men venter på beskjed om å få begynne med språkpraksis.

Onur Hazir har kommet til Norge fra Ukraina, der han har bodd de siste åtte årene, etter å ha flyktet fra Tyrka. I Ukraina jobbet han blant annet som personal risk manager, som drosjesjåfør og for et reisebyrå.

– Hva er det beste med Fosen?

– For det første at det er norsk, jeg og min kone er så glade i naturen og den friske luften. Dessuten er alle menneskene som bor her så vennlige. Det var ikke noe vi opplevde i Ukraina, men her er alle så vennlige. Når de har muligheten til det så forsøker de alltid å hjelpe. De hilser på oss og snakker med oss. Så det er virkelig hyggelig.

Onur Hazir er opprinnelig fra Tyrkia, men har kommet til Norge som flyktning fra Ukraina. Foto: Jørn Gjersøe.

– Hva er det verste med Fosen?

– Ærlig talt, så må det være jobbmuligheter. Det er vanskelig å finne jobb. For min egen del har jeg hatt mange forskjellige jobber tidligere. Men her finner jeg ikke noe.

– Men også is og snø om vinteren. Det er alltid så glatt.

– Hva skal du og din kone gjøre 24. desember?

– Jeg har egentlig ingen tradisjoner på den datoen, der jeg kommer fra i Tyrkia. Men i Ukraina har jeg vært med på det. For oss handler det om å være sammen som familie. Holde oss hjemme, lage god mat og være sammen. Og i år kan det hende vi drar til en restaurant i Trondheim, for å få litt tradisjonell norsk mat. Men på kvelden blir vi hjemme og feirer.

