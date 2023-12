I dag åpner vi den 24. og siste luka i adventskalenderen, og her møter vi Islandske Jon Geir Hermansson. Han kom til Norge i 1999 for å ta befalssskole, og har vært her siden. Han bor på Brekstad sammen med familien, og jobber på flystasjonen.

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

– Jeg liker meg ved sjøen, så jeg synes at en av de gode tingene er at det er i nærheten av sjø. Jeg har båt, og da er det veldig greit at sjøen er så nærme.

Islandske Jon Geir Hermansson. Foto: Snorre Berg

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

– Det er været. Det er veldig ustabilt med tanke på snø og sånne ting. Jeg liker meg på nedoverski i skibakkene der det er mye snø. Det har det vært litt dårlig med de årene jeg har bodd her.

– Inne i Haugsdalen er det eneste skitrekket vi har i Fosen. Det synes jeg er trist. Jeg liker meg veldig godt oppi der.

– Hva skal du gjøre 24. desember?

– Da er vi samlet hele familien og spiser tradisjonell julemat. Vi har ikke hatt så mye islandsk mat, vi følger de skikkene som er her med ribbe og pinnekjøtt.

– Jeg har hatt lammelår, sånn som vi har på Island, én gang for veldig mange år siden, men etter det har vi falt på den tradisjonsrike, norske julematen. Og den er veldig god.

Se gårsdagens episode her: