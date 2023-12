I dag åpner vi den 6. luka i adventskalenderen. Vi møter Ernestas Krisciokaitis (42), fra Litauen. Han jobber som formann på fryseriet på Kråkøy Norcod AS på Kråkøya i Roan, Åfjord, hvor han har vært i ti år.

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

– Jeg liker å leve her sammen med med familien. Vi har tre barn, og liker plassen godt. Her er det lite med biler, stedet er det beste for meg og min familie.

Ernestas Krisciokaitis skal feire jul på trradisjonelt litauisk vis. Foto: Terje Dybvik

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

– At skolen blir flyttet. Det snakker vi veldig mye om. Skal vi jobbe og leve her, så må vi ha skole her i Roan.

– Hva skal du gjøre 24. desember?

– Jeg skal være sammen med familien, også med min kones søster som jobber på en annen fabrikk her i Roan. Vi skal feire vår litauiske julaften, og spise våre tradisjonelle matretter

