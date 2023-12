I dag åpner vi den 3. luka i adventskalenderen. Vi møter Natrada Holger-Jensen fra Thailand. Hun jobber som renholder i Ørland kommune, i tillegg til at hun eier og driver One Takeaway.

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

– Jeg tror det må bli at vi har veldig fin natur. Og så er det veldig snille folk her. For eksempel min kollega, og sjefen min. Jeg er veldig glad i dem. Og så har vi masse mat i naturen her; masse sopp, masse blåbær og tyttebær. Og så kan vi dra på tur og fiske.

Natrada Holger-Jensen Foto: Terje Dybvik

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

– Det er ganske mye vind. Det blåser mye og vi har mye snø på veiene, så det blir vanskelig å kjøre.

– Hva skal du gjøre 24. desember?

– Da skal vi feire hjemme, siden vi ikke kan reise til Holmestrand. Vi reiser egentlig til Holmestrand hvert år, men har brukt opp ferien så i år blir det feiring hjemme der vi skal kose oss med god mat og drikke, og slappe av. God jul!