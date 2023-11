Årbok for Fosen 2023 fra Fosen historielag ligger klar fra trykken. Årets utgave er nummer 62 i rekken, og har blitt til under ledelse av redaktør Hege Aanø Kraft. Nedslagsfeltet for årboka og historielaget, er det gamle Fosen som fram til 2018 omfattet de elleve kystkommunene i Sør-Trøndelag: Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen, Hemne Snillfjord, Hitra og Frøya.

Nok en gang blir det tilbudt en variert meny for alle som fenges av ulike aspekter av vår forhistorie.

Eilert Bjørkvik har tatt for seg gode og dårlige år i Fosen sist på 1700-tallet og først på 1800-tallet, Kolbjørn Aune har skrevet om «sakrale stadnamn frå førkristen tid i Fosen», mens Marcus Bull har kapittelet om de siste foretak i Melandsgruva. Videre om innholdet:

Johan G Foss og Ola Grefstad: Folkekunst i Fosen

Lars Rottem Krangnes: Den gamle dama på Uttian og den unge brura på Holla, del II

Bente Merete Stridshol Heggvik: Sausaksa

Sturla Leth-Olsen: Samisk har påvirket språket vårt

Per Ole Sollie: Holger Lauritsen — jubellærer i Åfjord

Svein Henrik Pedersen: Nordbotn kirke - Byggesak og arkitektonisk utforming

Andreas Reksen: Minner om Nordbotn kapell

Daniel Johansen: Til minne om Tordis Johansen

Arnfinn Volden: Vuttudal mølle i Snillfjord

Kenneth Kiplesund: Anders Esvik og nissen

På førstesiden av boka har vi dama som banker tøy i Johan G Foss og Ola Grefstads artikkel om folkekunst i Fosen. Maleriet er å finne i bunnen av et bratt fra 1766, som i dag tilhører Orkdal bygdemuseum.