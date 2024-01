For mange familier med barn med funksjonshemninger strekker ikke hverdagen til. Medvind Assistanse presenterer sine løsninger for dette på et arrangement i Ørland kultursenter 9. januar.

– Som leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) erkjenner vi at det kan være krevende å være forelder når man har et barn med assistansebehov. Byråkratiet kan være en jungel å navigere seg i, og det er sjeldent løsningene blir presentert på et gullfat, sier seniorrådgiver Paula Iren Bø i Medvind Assistanse.

For å tematisere problemstillinger og mulige løsninger inviterer leverandøren til foredrag om BPA for barn med assistansebehov.

Aller først vil Lene Cecilie Brurås, som er mor til barn med funksjonshemning og spesialrådgiver i Medvind Assistanse, dele erfaringer fra eget liv. Deretter vil Bø fortelle om søknadsprosessen. Bø har mange års erfaring i BPA-bransjen, og har bistått mange familier i krevende situasjoner.

– BPA er et viktig verktøy for å avlaste familien. Med BPA kan familien leve sammen, selv om barnet har et omfattende assistansebehov. Assistansen gir familien et par ekstra sett med armer og ben, som kan bistå der det trengs, sier Bø.

Brurås har selv erfaring med assistanseordningen. Deres sønn bruker BPA på daglig basis.

– Med BPA kan sønnen vår leke selvstendig uten hjelp fra oss som foreldre. Vi kan også stille de samme forventningene til han, som andre foreldre gjør til sine barn. Eksempelvis gir vi begge barna våre beskjed om å rydde rommet sitt, sier Brurås.

Bø og Brurås erkjenner at prosessen fram til innvilget vedtak om BPA kan være krevende.

– For mange kan det være altoppslukende å søke om BPA. Det er veldig forståelig, og det er mange som er i den samme situasjonen. For å lette denne byrden, bistår vi som viktige sparringpartnere. Eksempelvis kan vi komme med nyttige tips til søknadsprosessen, sier Bø.

Medvind Assistanse håper familier som ønsker mer informasjon, dukker opp på temakvelden.