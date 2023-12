I dag åpner vi den første luka i adventskalenderen. Vi møter Sarah Mikkelhaug fra England. Hun jobber som danselærer ved Ørland kulturskole og Fosen videregående skole.

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

– Det beste med Fosen er to ting, jeg klarer ikke å bestemme meg. Det er folk, og jeg har har blitt tatt veldig godt imot siden jeg kom hit for 13 år siden. Og naturen; det er fantastisk å bo her på Fosen.

Sarah Mikkelhaug Foto: Siri Wold Torsteinsen

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg har tenkt litt på det, og det er nesten ingen ting jeg kan komme på. Men når det er kjempe-uvær og det blåser i ansiktet, så er det ikke så trivelig å bo her.

– Hva skal du gjøre 24. desember?

– I England er jo ikke 24. desember den store dagen. Vi feirer faktisk på første juledag, den 25. desember. Så derfor skal vi bruke 24. desember på å lage mat og forberede til den store dagen 25. desember.