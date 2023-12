I dag åpner vi den 19. luka i adventskalenderen. Vi møter Iryna (33) og Pavlo Sytnik (37) fra Ukraina. De bor sammen i Rissa, i Indre Fosen. Ingen av de er i jobb, men går på norskopplæring og er i språkpraksis. Iryna er i praksis ved Rissa Frivilligsentral og Pavlo ved legekontoret i Rissa. De har vært i Rissa siden oktober og desember i 2022.

Pavlo forteller at han er takknemlig for at Helsedirektoratet jobber med å få godkjent hans utdanning som lege fra Ukraina.

– Men det tar kanskje ett år. Men jeg bruker dette året på å lære meg norsk, sier Pavlo.

– Hva er det beste med Fosen?

– Vi har ikke så mye erfaring ennå, siden vi ikke har så mye fritid. Men det er et veldig rolig område og folk på Fosen er veldig fine.

Iryna og Pavlo Sytnik er glade for å få feire jul sammen i Norge. Foto: Jørn Gjersøe.

– Hva er det verste med Fosen?

– Akkurat nå er det ingenting som er ille med Fosen.

– Hva skal dere gjøre 24. desember?

– Siste jul var jeg på vei til Norge. Da var vi ikke sammen, sier Pavlo som kom til Rissa noen måneder etter Iryna.

– Vi har lyst til å dra til Trondheim. Men vi vil bare være sammen som familie. Kanskje vi skal gå på en restaurant, eller bare gå rundt og se på de fine julelysene i byen.

– Men for oss er det en gave bare å få være sammen.

Se gårsdagens episode her: