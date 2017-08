Lei av Gislefoss? Les Fosna-Folkets litt annerledes værmelding

Mai

Det startet så fint, det var skjønt i mai

sånne dager det var lett å bli glad i.

Dag etter dag med varme og sol

glemt var mobil, Facebook og parabol.

Med høy solfaktor, piknik og reiseradio-lyden

var det ingen som tenkte på å reise til syden.

Juni

Dagene fløy, vi rakte tunge til Bergen.

«Fantastiske Fosen», du store all verden.

Men Gislefoss slo seg vrang; sommer'n ble kort,

støvler og sydvest, måtte på alt for fort.

Etter regn kom mer regn, og paraply,

satte vi verdensrekord i uværssky?

Juli

Gatene var tomme, kystbyen forlatt

bygdene var stengt av, alle var dratt.

«Fantastiske Fosen», hvor ble du av?

Borte et sted, mellom himmel og hav.

Da ferien gikk mot slutten kom folket i retur,

målebegrene var fulle, og nedbøren sur.

August

Det verste sparte værgudene til sist

flom og regn og uvær, ukristelig trist.

Ferjekøene ble milevis lange -

og forsikringsskadene mange.

Menneskeliv ble heldigvis spart,

men hjortedyr ble truffet i en fart.

September

Hva nå, Kristen, hva er det som kommer -

spår du tidlig vinter, eller rester av sommer?

– Over helga blir det høy temperatur,

melder Kristen. Kanskje over tjue, sier Yr.

– Søndag blir best, men torsdag blir varm.

Bedre sent enn aldri; er jo også en sjarm.

