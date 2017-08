Godværet glimrer med skiftende nærvær

Sommerværet kommer periodevis til Fosen også de neste dagene. Men ikke spar uteaktivitetene til søndag, for søndagen blir som innedag å regne. I hvert fall for de som er glad i oppholdsvær og temperaturer rundt tjue grader.

- På fredag blir det for det meste skyet, men litt utrygt for sol, opplyser Meteorologisk institutt.

Det meldes om temperaturer litt høyere enn torsdag.

- Det er en viss sjanse for at folk kan oppleve det som en grei dag, med temperaturer som lukter på tjue-tallet. Det kommer litt an på hvor man er. Litt kjøligere der hvor regnet treffer.

Ute-lørdag

Det blir mye av det samme på lørdag, men tendensen er negativ.

- På lørdag blir det skfitende skydekke, og på kysten frisk bris. Det blir noen korte perioder med regnbyger, men det ser ikke ut som det blir så mye av det, ikke mange millimeterne. Men litt skyer blir det. Temperaturer omtrent det samme.

Det kan komme noen byger, før sola skinner opp innimellom.

- En typisk sommerdag, ifølge meteorologen.

Inne-søndag

Søndag blir en fin dag å være inne, til å pleie solbrentheten fra fredag og lørdag, for de med sart hud og alt for lite solkrem.

- Det ser ut som det kanskje kan bli litt mer regnbyger på søndag. Det kan bli en våt og dårlig dag nedbørsmessig. Hvis dette treffer vil også temperaturen synke noen grader.

- Det er absolutt fredag og lørdag som er utedagene.