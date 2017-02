- Det ser ut til at det blir ganske bra vær. Dere ligger på en måte mellom snøbygene i nord, og det skiftende været i sør, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli i StormGeo.

Gunstig vindretning

Det kan hende at et lite lavtrykk som ligger utenfor Trøndelag kan gi litt skyet vær og noen byger tidlig på torsdag, men bortsett fra det ser det altså ut til at vi får behagelig vær, ifølge Fagerli.

- Den sørøstlige vindretningen er gunstig. Det som eventuelt kan komme av nedbør på torsdag vil sort sett komme i grensetraktene eller ved kysten. Fosen ligger ganske bra an, dere er heldige denne gangen. Det er Midt-Norge som har de beste forutsetningene nå, sier han.

Temperaturene vil stort sett ligge på plussida, litt avhengig av vinden, forklarer meteorologen.

- Hvis det er skyfritt i periodene det blir mindre vind så vil det nok bli kjøligere og minusgrader, særlig på nattestid. Det er ikke spesielt kald luft til mars å være, sier Fagerli.

- Ikke direkte ubehagelig

Det er også sjanser for at det i helga kan være mulig å finne seg en levegg og nyte sola, tror han.

- Det kan komme kjøligere luftmasser inn fra Barentshavet mot helga, og hvis det da blåser litt kan det bli hustrig. Men hvis man da finner seg le for vinden og samtidig får litt sol så er ikke det direkte ubehagelig. Det blir nok ikke så kraftig vind. I det store og hele får dere fint vær, sier Fagerli.