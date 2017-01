Snøen laver ned

06.30 tirsdag morgen var siste måling ved Værtjenesten ved Ørland flystasjon.

Da var det ennå ikke registrert så mye der, kan Frank Solem fortelle.

SE OGSÅ: Webkameraer i Fosen her!

– Det er ikke de store snømengdene her oss, vi har registrert kun to centimeter med snø på morgenkvisten. Snømengdene er langt større i indre deler av Fosen. Ute på kysten er snøen også langt våtere, sier Frank Solem som legger til at mer nedbør er ventet utover dagen.