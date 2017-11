Hva? Slapp virkelig Liverpool inn 999 mål!?

Sport

For i tabellen, som sågar dreide seg om ståa i tredjedivisjon i håndball, sto det også å lese at Wolverhampton hadde spilt mot Liverpool med resultatet 999–999. Uavgjort med andre, i en særdeles målrik kamp.

«999 va no drøgt læll»

Leeds så videre ut til å ha møtt Tottenham med sluttresultat 99-99, og uavgjort 9-9 skal det ha endt mellom Arsenal og Bolton.

Debatten går livlig på Facebook etter Fosna-Folkets bombe:

«Liverpool e no dåli bakover, men 999 va no drøgt læll», mener en.

«The Wolves e sjeldent effektiv på hjemmebane ja sjer det ut som. Måtta sotte keepern på topp ut ifra resultate der», framholder en annen, som legger til at «fort gjort å bland Premier League, championship og 3.div i norsk håndball. Full forståelse fårr den».

– Vi lover å skjerpe oss

Ja, hva i all verden er det Fosna-Folket har fått med seg som ingen andre har gjort – og hvorfor gjemme sensasjonelle nyheter fra Premier League i en tabell som omhandler en helt annen idrett?

Fosna-Folkets redaktør Alexander Killingberg legger seg langflat.

– Jeg vil på det sterkeste avkrefte at verken Liverpool, Tottenham eller Arsenal har begynt å spille 3. divisjonshåndball på Fosen, sier redaktøren og legger til:

– Fotball og håndballtabellene våre er i utgangspunktet «dummies» som vi henter fra vårt system. Alt av tekst i «dummies» må erstattes med riktige resultater og tabelltall. Her skrev vi inn tabellen, så den var riktig på trykk, men vi glemte å skrive inn resultatene over. Det førte til at noen mildt sagt oppsiktsvekkende fotballresultat kom på trykk tirsdag. 999-999-kampen mellom Liverpool og Wolverhampton hadde vel lett fått plass i Guinness rekordbok om det hadde vært tilfelle. Hadde de scoret så mange mål i engelsk fotball, skulle jeg ha vurdert å begynne og følge med hver helg igjen. Vi beklager feilen, og lover å skjerpe oss, sier en litt lattermild redaktør Alexander Killingberg.