Målet hans er å bli veldig stor i en idrett Norge er veldig liten i

Danila Gataullin, som representerer Leksvik Badmintonklubb, er tatt ut på det norske U17-landslaget som skal delta i europamesterskapet i Praha, som spilles 21-29. november, i år.

– Jeg hadde egentlig forventet å bli tatt ut, fordi det er ikke så mange som er på det nivået i vår klasse, sier han til Fosna-Folket.

Flytter fra mamma

Gataullin trener og spiller til vanlig i Leksvik og i Trondheim. Senest sist helg vant han en seniorturnering i Rissa.

– Jeg spiller seniorturneringer her i Trøndelag, og her vinner jeg som oftest. Spillerne er bedre lenger nede i sør, så der er det verre å vinne. Det er én god spiller som matcher meg godt, og det er treneren min i Trondheim.

Til neste år flytter Gataullin til Sandefjord for å begynne på Sandefjord videregående skole - samtidig som han fortsetter å satse hardt på idretten sin.

– Det går nok helt fint å reise dit alene. Jeg kjenner en fra før der som jeg tenker å bo sammen med.

Men at det blir rart å flytte hjemmefra, innrømmer den talentfulle badmintonspilleren.

– Det er både òg. Jeg gleder meg, men det blir spennende å se hvordan jeg greier meg uten mamma. Det blir vanskeligere å holde styr på alt, vaske klær og holde orden; å kombinere trening med skole og alt der.

Hardtrening

Frem mot europamesterskapet er planen å fortsette med det samme treningsregimet som før. Det betyr seks treninger i uka, fordelt på Fosen og Trondheim. Gataullin legger ikke skjul på at han ønsker å bli best mulig. Men selvtilliten kommer også med ydmykhet for motstanden som han - og landslaget - snart står overfor.

– Målet er å vinne minst én kamp. Norge er ikke så gode sammenlignet med andre land i Europa. Vi møter blant annet Bulgaria, og den kampen skal det være mulig å vinne.

I EM spilles det både lagspill og individuell turnering. Alle de norske spillerne deltar i både lagkonkurransen og den individuelle.

– Jeg tenker nok at sjansen til å vinne er størst i lagkampene, men det kommer også an på hvem jeg møter individuelt. Jeg tenker jo at jeg kan vinne et par kamper der også.

Unorsk idrett

Ydmykheten til tross; Gataullin har satt seg hårete mål i en idrett Norge historisk sett ikke har mye å skilte med.

– Norge utvikler seg ganske bra i badminton nå for tida. Jeg tenker at målet er å klare topp 50 på verdensrankingen innen jeg fyller 25 år.

Talentet har noen år på seg enda.