- Målet med idretten er å knytte tette nok bånd til andre nasjoner så det blir vanskeligere å gå til strid mot dem

Idrettsoffiser Frank Sandberg ved Ørland hovedflystasjon ble denne uken norgesmester i den velkjente grenen flytrekamp.

- Hver forsvarsgren - hæren, marinen og luftforsvaret, har et militært landslag som konkurrerer internasjonalt i femkamp, sier Sandberg til Fosna-Folket.

- Og flytrekamp er NM for luftforsvaret i denne grenen. Det er en litt forenkling i forhold til det som skjer på landslagnivå. Det er kuttet ut et par grener for å få det litt mer ned på folkenivå, slik at flere kan være med.

Alt av militært personell kan delta i norgesmesterskapet. I år ble mesterskapet utkjempet i Trondheim.

Flytrekamp

Det konkurreres i tre grener; pistolskyting, hindersvømming og en sammensatt finaleøvelse, som heter Escape.

- Den første grenen er duellskyting hvor man skyter totalt tjue skudd på en skive som vinkles frem og tilbake. Skiva skifter mellom å være synlig og usynlig i tre skunder av gangen. Hver enkelt skyter for å få flest mulig poeng. 200 poeng er maksimalt. Skiva er delt inn i 5-10 hvis man treffer blinken.

Treffer man ikke blinken får man null poeng.

Av 126 påmeldte endte Sandberg på 3. plass i skyte-øvelsen, med 162 poeng. Summen i hver gren regnes om til flyetrekamppoeng, som til sammen avgjør norgesmesterskapet.

Den andre grenen er hindersvømming.

- Man starter med å stupe fra bassengkanten og svømmer først en helt vanlig femtimeter med fritt valg av teknikk. Etter to lengder gjelder det å komme seg raskt mulig opp på kanten der man stupte fra, for så å stupe i banen som er ved siden av. Det er en helt vanlig femti meters strekning, men med et fire meter langt hinder midt i bassenget som man må komme seg under.

Totalt svømmes det 100 meter. Tiden legger grunnlaget for poengsummen som teller i sammendraget.

- Bryter man reglementet får man tids- eller poengstraff. Det gjelder i alle øvelsene, sier Sandberg, som endte på 2. plass i bassenget, med tiden 01.07,7.

LES MER: Offiseren synger «sex bomb» og «achy breaky heart» for å fyre opp stemninga i Texas

Finalen

Norgesmesterskapet avgjøres med en sammensatt øvelse som kalles Escape.

- Øvelsen er satt sammen av hinderbane og orientering. Først er det en hinderbanegjennomføring med tretten forskjellige hindere over 400 meter, på Luftkrigsskolen i Trondheim. Det er alt fra krypehinder, til vegghinder, forskjellige variasjoner av miltære treningshindere, slikt man ser i miltærfilmer.

Etter hinderbanen tar utøverne en liten pause, før det hele skal avgjøres med en orienteringsøvelse. Sandberg endte på 14. plass i hinderløypa og 2. plass i orientering. Til sammen holdt dette til 5. plass i den siste øvelsen.

God innsats i samtlige øvelser var nok til at Sandberg til slutt kunne krone seg med norgesmestertittelen, 42 poeng foran andremann Glenn Müller.

Klassen som Sandberg deltok i, og de fleste andre, er M2-klassen. M1-klassen er for de yngste. M2 er for de yngste befalene og opp til 34 år.

- Og så går det slik oppover; M3, M4 og M5, avhengig av aldersintervall.

Det kåres vinnere i hver klasse, men norgesmesteren er den med høyest poengsum uavhengig av klasse.

Også i M1-klassen kom vinneren fra Ørland hovedflystasjon. Martin Kverkild sørget dermed for dobbel Ørland-triumf. For den prestasjonen sikret 20-åringen fra Verdal seg utmerkelsen kalt Sjef luftforsvarets premie.

Mye trening

I tillegg til at flytrekamp skal være en motivasjon for forsvarspersonell til å holde seg i form, har konkurransen også andre motiver enn det å kåre vinnere og tapere. Internasjonalt konkurreres det vel og merke i flyfemkamp.

- Hovedargumentet med den internasjonale deltagelsen, i tillegg til å skape miljøer med prestasjons- og konkurransekultur, er å tilegne seg kunnskap om idrett, trening og kosthold. Og så er det friendship through sports (vennskap gjennom idrett) som er hovedintensjonen her. Å bruke idretten til å knytte bånd på tvers av grenser og nasjoner.

- I ytterste konsekvens er at om man knytter tette nok bånd til andre nasjoner så er det vanskeligere å gå til strid mot dem, for å si det sånn.

- Hva gjør egentlig en idrettsoffiser?

- Alt mulig. Denne uka skal vi ha infanteribeløp på Yrjarheim, som jeg skal være med å arrangere. Ellers kan jobben være å sitte med økonomi for neste år, planlegge og tegne bygg, og jobbe med inventar og prosjektet for det nye militær- og treningsbygget som kommer opp. I tillegg kan det være oppfølging av lærlinger, soldater, årsplaner, trening av grupper, og trening én til én. Så og si alt man kan tenke seg av trening, men gjerne med en militær rød tråd da.

For Sandberg stopper ikke ambisjonen med norgesmesterskap og fred i verden.

- VM i Kina i 2018 er helt klart det store målet. Året etter er det Military World Games, som er Forsvarets svar på OL. Det er det virkelige store. Der snakker vi om arrangement som er både to og tre ganger større enn sivilt OL, så det er relativt store greier.