Olympisk mester kommer til Fosen

Hun er EM-, VM-, OL-vinner og har vært kaptein for Byåsen og håndballandslaget. Ida Alstad (32) har gjort alt - og vunnet alt. På fredag skal hun holde motiverende foredrag for Bjugn håndballklubb - og andre som ønsker å høre på.

– I år har Bjugn HK startet samarbeid med Byåsen Håndball Akademiet, og vårt J14-lag starter sesongen med en treningshelg. Der skal Ida Alstad trene laget og holde et foredrag om veien fra jentehåndball til OL-gull, sier Einar Aaland, som er håndballtrener for Bjugn håndballklubbs jenter 14-lag.

Tett samarbeid

Laget har flere ganger tidligere dratt på seriekamp, vært med på innmarsj og delt ut bestemannspremien på Byåsen-kamp. Dessuten spiller bjugningen Eirin Skogen for Byåsen

– Hun er en viktig motivasjonsfaktor for spillerne, og vi heier på henne, sier Aaland.

Byåsen Håndball Akademiet er en langsiktig og viktig satsning som jobber for å dyrke breddeidretten, som er viktig for å motivere spillere til å trene og bli bedre i håndball. Målet er at det en dag skal komme opp flere lokale håndballtalenter til Byåsen, alá Skogen.

Vinn-vinn

– Bjugn håndballklubb kommer til å besøke Byåsen på seriekamper og ha treninger der i den forbindelse, og Byåsen Håndball Akademiet vil komme til Bjugn og trene lagene våre med jevne mellomrom, sier Bjugn-treneren.

I fjor hadde laget en felles treningshelg sammen med Byåsens jenter 13-lag i Bjugnhallen.

– Vi er veldig positive til at Byåsen hjelper til med å styrke breddeidretten på denne måten. På sikt vil det bli vinn-vinn-vinn for alle parter, sier Aaland.

Treningen i Bjugnhallen starter fredag 8. september klokken 18.00, mens foredraget starter klokken 20.00.