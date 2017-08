- Muligens den største løpeprestasjonen i lagets lange og stolte historie

NM i friidrett avholdes i Sandnes dagene 25. til 27. august.

Hele norgeseliten på start

Ørjan Kjeldsli tok en imponerende tiendeplass med hele norgeseliten på start under 5000-meteren.

- Helt utrolig at den lille klubben vår har en løper i norgestoppen. Det er flere tiår siden sist, sier Sigmund Simonsen, leder av Stadsbygd IL.

Like bak Ørjan kom Thomas Fremo, også han fra Stadsbygd IL, inn på en flott tolvteplass.

- Kanskje den største løpeprestasjonen

I dag lørdag ble det et nytt godt løp av Kjeldsli på 1500-meteren. Han ble da nummer 8 av 13 i sitt heat.

- Dessverre for Ørjan holdt feltet «lav» fart i starten. Han løp likevel inn på 4.00.25. Det er ny personlig rekord og ny klubbrekord. Det holdt nesten til finaleplass. Fantastisk NM av Ørjan - muligens er helgas to løp den største løpeprestasjonen i lagets lange og stolte historie, i all fall på flere tiår. Dette gir nok inspirasjon til videre satsing. Ørjan er ung og junior, og han har mye å gå på. Veldig, veldig bra, sier en glad Sigmund Simonsen.

Stadsbygdlekene

Thomas Fremo skal delta under 10.000-meteren i NM søndag.

Sigmund Simonsen opplyser ellers om at Stadsbygdlekene 2017 går av stabelen søndag. Han håper mange lar seg inspirere av Ørjan Kjeldsli til stor innsats.