Ole Ragnar dømte TV-kamp: - Kjefter spillerne på meg, så kjefter jeg tilbake

Torsdag spilte Osterøy mot Aksla i verdens største fotballturnering, Norway Cup, på Ekebergsletta. Til stede var også TV2, som overførte kampen direkte på TV, til hundre tusener av seere.

- Det var spennende det, men jeg så på det som en helt vanlig kamp, sier Ole Ragnar Jansen Hagen til Fosna-Folket.

Ansvaret med å sørge for at ting gikk riktig for seg, at regler ble fulgt og at kampen ble gjennomført på gemyttlig vis, var overlatt til hoveddommer Ole Ragnar Jansen Knutsen, født og oppvokst på Brekstad og Sørfjorden.

- Ifølge dommerveileder var det en prikkfri kamp av dommerteamet.

Aldri angret

Avgjørelsen han tok for ni år siden har han aldri angret på.

- Jeg var lei av å sitte på benken som spiller, så da ville jeg prøve meg som dommer i stedet.

- Det var mye mer givende enn å være spiller. Det var bedre samhold, bedre oppfølging og jeg ble fra tidlig av satset på. Da fant jeg ut at dette var noe jeg kunne fortsette med og nå langt med.

Denne sesongen er han hoveddommer på nivå 4 i Norge, i tillegg til å gå på linja på nivå 3. Målet er nå så langt som mulig.

- Ambisjonen er å bli så god som mulig. Til vanlig trener jeg et par ganger i uka, når jobb og skole tillater det. Ellers er det jo litt trening i å følge litt ekstra med på hva dommerne gjør i TV-sendte kampen, enn hva vanlige folk gjør.

I tillegg til å dømme kamper under Norway Cup, har dommerne møttes til samling og kurs i Oslo.

Tøffe krav

Moderne dommere må ikke bare være godt trent for å henge med rent fysisk, de må også være hardhudet, pedagogisk og til enhver tid oppdatert på de mange regelendringene.

- Det er mye vi må følge med på, og det er ikke alltid at spillere og trenere har fått med seg endringene. Da må jeg forklare dem det, og så ordner det seg som regel etter hvert.

- Hva er den dummeste regelen?

- Det var regelen som kom i fjor, som ble fjerna før denne sesongen. Det med at lag som scorer ikke har lov til å hente ballen ut a nettet.

For mange er det kanskje ikke så enkelt å forstå hvorfor noen ønsker å utsette seg for det å være dommer. Dommere får sjelden ros, får ofte skylda for alt, og kjeftes huden full for ingen grunn.

- Hvordan takler du kjeftbruk?

- Først og fremst kjefter jeg tilbake, og hvis det ikke hjelper, og spillerne fortsetter å kjefte, så får de ta konsekvensen hvis de fortsetter.