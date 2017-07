Slik ser du Celtic-Rosenborg på TV

Slengbemerkningene har gått i kast over havet. Celtic hudflettes av skuelystne nordmenn som vil se sitt elskede Rosenborg kjempe om Champions League-billett. Det norske sinnet til tross, Celtic viker ikke en skotsk tomme, og kommer ikke til å selge rettighetene til noen annen kringkaster.

Løsning

Så hva er det løsningen? Er det ikke mulig å få fulgt kveldens kamp?

Joda - og ikke er det spesielt vanskelig heller.

I motsetning til i gruppespillet og sluttspillet i Champions League, er det klubbene selv som eier rettighetene til kvalifiseringskampene. Dermed er ikke Celtic nødt til å selge noe som helst. Er det fordi de ønsker at flere skotter skal ta turen til Celtic Park for å bivåne oppgjøret live, eller er det rett og slett en strategi for å selge flere nett-TV-abonnement?

Det vites ikke, men heri ligger også løsningen for nordmenn.

Celtic TV

Et månedsabonnement på Celtic TV koster £14.99 - eller 156,54 norske kroner, ifølge DnBs valutakalkulator.

Slik gjør du det:

1. Gå inn på Celtic sine hjemmesider og klikk Celtic TV (eller følg denne linken )

2. Trykk «subscribe» og «don't have an account». Fyll inn fornavn, etternavn, fødselsdato, epost, postnummer, postadresse, by og land. Hak av at du har forstått betingelsene. Bla nedover og skriv inn valgfritt (såfremt ledig) brukernavn, og velg passord. Trykk «create account». Husk brukernavnet og passordet.

3. Velg betalingsmåte «worldpay» og klikk ønsket varighet (velg monthly). Dra de to grønne feltene mot høyre, slik at de lyser grønt. Klikk «confirm».

4. Nå er du inne på en sikker betalingsside. Sjekk at du har valgt én måneds varighet og at det koster £14.99. Klikk så på MasterCard, VISA eller Maestro, avhengig av ønsket betalingsmåte.

5a. Ikke bli skremt av at du må lage en ny konto (FuturePay-administrasjon), for det trenger du ikke å gjøre. Gå rett ned til «kortopplysninger» og fyll inn fra betalingskortet. Hak av for at du ikke er en robot, og trykk «foreta betaling».

5b. Om du ikke kansellerer abonnementet ditt innen utløpdsdatoen, vil det automatisk fornyes. Fosna-Folket finner ikke en enkel løsning for å gjøre dette, men hjemmesiden kan kontaktes via kontaktskjemaet/contact us.

6. Gå tilbake til Celtic sin hjemmeside ( link her ). Avspark er klokken 20:45.

Returkampen på Lerkendal, onsdag 2. august, sendes på Viasat 4, med avspark klokken 20:45.

Viasat

Viasats kommentator-tospann, Roar Stokke og Daniel Høglund, skulle i utgangspunktet formidlet kampen på vanlig måte, men så seg nødt til å kansellere turen til Skottland i ellevte time. I stedet har kanalen lagt en alternativ plan.

– Vi ser kampen hjemmefra og så setter vi opp live en Facebook-TV-variant, med kamera og hele pakka.Vi starter sendinga et kvarter før kampstart. Da blir min rolle å kommentere og oppsummere det jeg ser av bilder, og så tar vi det derfra. Dette er nybrottsarbeid for meg, medkommentator Daniel Høglund og Viasat. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig, og gjøre det best mulig ut av situasjonen.

Følg Stokke og kompani via denne linken .

– Slik blir vi likevel både sett og hørt gjennom hele kampen. Jeg har forbereddt meg godt, og kjenner både Rosenborg og Celtic godt. Det er bra at Viasat hiver seg rundt og gjør det nest beste, når vi ikke fikk til å gjennomføre på vanlig måte.

Adressa

Det er også mulig å følge kampen via Adresseavisens live- og chat-tjeneste. Live-tilbudet (skriftlige oppdateringer) er gratis, mens chat-tjenesten er en pluss-sak, og koster, ironisk nok, 49 kroner for den første måneden (deretter 199 kr/mnd).

Slik gjør du det:

1. Gå inn på adresseavisen.no.

2. Fra menyen til øverst, velg «sport».

3. Velg «LIVE» fra menyen.

4. Når inne på live-sidene velg kampen mellom Celtic-Rosenborg i venstre kolonne.

5. På øverste linje i denne saken, klikk «CHAT». Følg vanlig betalingsprosedyre.

Alternativ stream

Det er i tillegg mulig å finne gratis, men ulovlige, streamer på internett. Av etiske årsaker kan ikke Fosna-Folket gå nærmere inn på fremgangsmåte. Ettersom det kun er Celtic selv som produserer kampen, vil alle disse streamene være videreføringer av denne.

NRK har fått tillatelse til å overføre kampen via radio . Kampen overføres på NRK Sport, samt NRK P1 i Trøndelag, fra klokken 20:40 til 22:40.