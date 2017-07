Skøyte-VM returnerer til Bjugn: – Vi har skutt gullfugl

Da Bjugn-Ørland skøyteklubb (BØSK) første gang arrangerte veteran-VM i 2009 var det mest for å kartlegge og høste erfaringer for «hvordan å bli en god arrangør».

Nesten på dagen ti år etter, er klubben klar til å vise hva den har lært: I februar 2019 skal BØSK arrangere veteran-VM for andre gang.

– Vi var i konkurranse med et av de store nye anleggene i Russland, verdt omtrent en halv milliard kroner. Fosenhallen kosta rundt 65 millioner kroner, så det er artig at vi vant anbudet, sier Ådne Røkkum, daglig leder i Campus Fosen, til Fosna-Folket.

Det var etter et møte i Amsterdam, i juni, at klubben fikk tildelt det prestisjefylte ansvaret.

Tiårsjubileum

Bare to år etter at Fosenhallen stod ferdig i 2007, arrangerte BØSK verdensmesterskapet for veteraner ; det vil si for aldersgruppen fra 30 år, og helt opp til 70- og 80-årsklassene.

– Da kom det 180 skøyteløpere fra hele verden. Dette er en gjeng som reiser sammen verden rundt for å konkurrere og ha det hyggelig sosialt.

– Det var vårt første arrangement, og var viktig som en døråpner; og for å kartlegge hva som må til for å arrangere noe sånt. Vi brukte en del ressurser på det, den gangen. Det har vi høstet frukter av siden. Vi lærte oss å bli en god arrangør.

Siden har klubben arrangert flere norgesmesterskap for veteraner, og world cup-stevner for juniorer.

Gull-muligheter

Hele verdensmesterskapet skal arrangeres i løpet av én helg. Alle de store skøytenasjonene, som Norge, Russland, Italia, Tyskland og Nederland, pleier å være representert.

– Løperne kommer noen dager før, for å trene og forberede seg. Det som er spesielt er at dette er ikke først og fremst tidligere toppløpere som konkurrerer, men stort sett folk som har vært lidenskapelig opptatt av idretten gjennom hele livet, men som ikke kom gjennom nåløyet som 18-19-åringer. De beste blir gjerne utbrent av hardkjøret, og legger vekk skøytene helt når de gir seg. Mange av veteranene har fortsatt å konkurrere på sitt nivå gjennom hele livet.

Ifølge Røkkum er det muligheter for norsk gull på hjemmebane.

– Vi har mange spreke folk i 70-årsklassen, blant annet Morten Saur, som ble verdensmester i fjor . I Bjugn har vi blant annet Kjeld Guldteig og Jarle Håbrekke.

Fosenhallen

For ti år siden stilte 180 deltagere. Røkkum tror ikke det antallet kommer til å kopieres i 2019, men han håper at arrangementet kan trekke til seg noe i nærheten av samme antall.

– Det blir kanskje litt færre enn for ti år siden. Vi håper på mellom 100 og 150 deltagere. Målet er at det kommer så mange at vi kan gå med et lite overskudd.

Arrangementet er et samarbeid mellom BØSK og Fosenhallen. Røkkum understreker at det er ikke arrangementer i størrelsesorden «VM» som utgjør hallens livsgrunnlag.

– Den største aktiviteten er den vi skaper selv; de menneskene som bruker hallen gjennom skole og til trening. Det er det viktigste. Vi ser at det er en positiv utviklings i besøkstallene. I månedene hallen er åpen, fra september til april, har vi rundt 7 000 besøkende hver måned.

Fosenhallen er bare én av tre skøytehaller i Norge. De to andre er Vikingskipet på Hamar og Sørmarka arena i Stavanger. I tillegg planlegges det en fjerde innendørs skøytehall i Kristiansund.

– Hallen er billig i drift, så vi har fått mye penger igjen for hallen. Vi hadde ikke fått bygd en sånn hall til under 150 millioner i dag. Så vi har skutt gullfugl med den hallen til den prisen.

Fosenhallen kostet, ifølge Røkkum, rundt 65 millioner å bygge.