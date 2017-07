Klart for «best av de beste» i Våttån Opp

Lørdag 8. juli arrangeres Våttån Opp for ellevte gang. Løpet går fra Leksvik sentrum og opp til toppen på Våttåhaugen.

– Våtten Opp er et bakkeløp på nesten seks kilometer, sier påmeldingsansvarlig Torkil Berg. De første 3,5 kilometerne, fra sentrum til Heisand, byr på jevn stigning hele veien.

I motbakke det går oppover

Her gjelder for landeveisløperne å sikre seg et godt forsprang før løperne dundrer inn i skogsterrenget og de bratteste motbakkene, på vei mot målgang på Våttåhaugen.

– Det er den siste kilometeren som er brattest og mest kupert. Her stiger det hundre på én kilometer.

I innspurten tror Berg at landeveisløperne kommer til å få det tøft. For bakfra kommer elgene hufsende.

– De kommer til å få det tøft når vi tar av fra veispringing og over til løping på stien. Har de ikke nok avstand til langrennsløperne der, så får de det tøft. Der blir det mer skiløperterreng. Det er i den siste bratte kneika det kommer til å avgjøres; omtrent tre til fire hundre meter fra mål.

Best av de beste

Eller for å si det på en annen måte; det er her den beste av de beste skal kåres.

I årets utgave møtes de siste to års vinnere i sverdklassen. I 2015 vant Ola Berg Fines. I 2016 vant Anders Tettli Rennemo.

Historisk sett er det Anders' bror som er den aller beste av de beste. Kristian Tettli Rennemo var i virkelig løpehumør da han i 2010 satte løyperekord på 22 minutter og 22 sekunder.

– Vi har alltids et rekordhåp, men det har vist seg at Kristians tid er veldig, veldig god, sier Berg, som har hovedansvar for stoppeklokka.

Berg oppfordrer publikummere til å samle seg der løypa er på det bratteste, der løpet - historisk sett - er på sitt mest dramatiske, og gjerne blir avgjort.

– Det er her klinten skilles fra hveten. Vi håper så mange som mulig tar turen ut i løypa for å få løperne til å ta ut det siste som er igjen av krefter, i den verste motbakken.

Spinnesiden

Også på damesiden håper Berg på spennende dueller.

– Favoritten må kanskjes sies å være Hanne Mjøen Maridal. Hun løper for Lillehammer, og har blant annet representert Norge i VM i lignende løp.

Den lokale favoritten er leksværingen Julie Viktoria Berg.

– Hun vil nok være med i teten, men jeg tror kanskje at det kan bli litt for mye vei for henne. Hun trives best i bakkene, og kunne trengt mer bratte.

Rekorden for damer ble satt av Marte Kristoffersen i 2011; den var på 24 minutter og 26 sekunder.

Barneløp

Det konkurreres i totalt seks klasser. Damer og herrer konkurrerer i seniorklasse og veteran. I tillegg løpes det et avkortet løp for 12-14-åringer. De løper de siste 2,4 kilometerne, med start i Heisand.

– Vi arrangerer også «Barnas Våttån Opp» - som er et rebusløp fra start i sentrum og opp til Våttån i valgfritt tempo. Her får alle deltakere premie. Registrering kan gjøres både ved start og i mål. Og det vil være folk til å ta imot dem til alle er kommet i mål, sier Berg.

Det er så langt registrert rundt tjue påmeldte, men historien viser at mange enten melder seg på sent, eller kommer uanmeldt til start, slik langrensesset Majken Caspersen Falla gjorde i fjor. Da var hun sist påmeldt, men først i mål. Påmeldingen er åpent helt frem til start klokken 13.00, lørdag.

Det er premie til alle i konkurranseklassene, to spurtpremier for både damer og herrer, samt fine uttrekkspremier til alle registrerte trimmere.