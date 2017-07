Sverre Håvard slo knockout på konkurrentene

Seier på hjemmebane under midtnorsk mesterskap i feltskyting smakte utvilsomt godt.

- Jeg har en 2. plass fra Landsskytterstevnet i 1988. Den gang som junior, forteller Melhus.

Godfølelsen

Siden den gang har han aldri nådd opp i et mesterskap. Ikke før nå.

- Hvorfor lykkes du nå?

- Jeg har skutt litt mindre en stund. Jeg hadde en god følelse. Jeg hadde bra fokus underveis. Det var ikke helt overraskende at jeg fikk et bra resultat, men at det skulle holde helt inn, hadde jeg ikke regnet med, forteller Melhus.

- Skikkelig artig

Han smiler fra øre til øre når Fosna-Folket intervjuer ham.

- Det er skikkelig artig å få uttelling.

- Du lever lenge på denne?

- Det inspirerer i hvert fall til å være med videre. Jeg har skutt mindre enn tidligere, og jeg har ikke prioritert skyting så høyt som før, sier Melhus og påpeker at det er mange andre gjøremål som opptar tida.

- Men dette er motiverende med tanke på fortsettelsen. Jeg vil se på meg selv som en outsider.

- Hva med Landsskytterstevnet?

- Dit drar jeg for å være med. Jeg har ingen forventinger utover det, svarer Melhus.

Rent bord

I klassen V65 stakk Tore Reksterberg fra Ørland av med seieren under midtnorsk mesterskap i Rissa i helga.

I klasse 2 gjorde Rissa skytterlag rent bord og kapret alle pallplassene. Jan Ove Melhus vant, Tor Einar Sunde kom på 2. plass, mens Jonas Riiber Denstad sikret bronsen.

På lagskytingen vant inntrønderne. Med på laget var leksværingen Oddmund Rognli og mosbyggen Trond Tangstad.

Oddbjørn fikk 99 av 100 mulige poeng, mens Trond traff på alt med 100 poeng. Laget fikk til sammen 398 av 400 mulige poeng.

- Det er absolutt godkjent, påpeker Trond Tangstad.

- Hvordan er det å vinne?

- Det er bestandig artig det, sier Trond.

- Det er derfor vi er med, legger Oddmund glisende til.