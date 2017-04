Legger skiene på hylla og blir eiendomsmegler

- Jeg har fått meg jobb hos Heimdal Eiendomsmegling og er så heldig at jeg får starte allerede denne uka. Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å gå rett ut i arbeidslivet etter en karriere som har vært innholdsrik. Den siste tiden har jeg merket at jeg ikke er like motivert som jeg har vært på vårparten de siste årene. Lysten til å bli med videre er der. Både fordi jeg føler jeg har en del ugjort i langrennssporet og jeg har mer inne enn det jeg har klart å få ut. Men jeg har konkludert med at det er en tid for alt, sier Myran Steen.

Leksvik står uten toppløpere på herresiden når Andreas nå varsler ledelsen i skiavdelingen og sine samarbeidspartnere om at han setter sluttstrek for den aktive karrieren. Myran Steen har i hele vinter vært tydelig på at han ville avslutte inneværende sesong før han tenkte på fremtiden. Lysluggen fikk ikke det løftet i vinter som han hadde i fjor. Andreas sto etter at han var ferdig med NM del to overfor et valg. Det var å satse for fullt i minst to-tre sesonger til etter å sette vekk konkurranseskiene. Han endte opp med det siste.

Fantastisk tid

- Det er godt å ha tatt avgjørelsen. Samtidig er det litt vemodig å tenke på at det nå er over ettersom det er stort sett er dette jeg har viet det meste av tiden i mitt voksne liv til. Jeg vil ikke ha vært de fantastiske årene foruten ettersom jeg har reist og opplevd mye. Det beste med skisporten er nok det gode og inkluderende miljøet. I løpet av de årene jeg har satset har jeg fått venner for livet. Toppidrettslivet er bra selv om det krever mye av deg i perioder. Men jeg har ikke angret ett sekund på at jeg har brukt så mye tid på dette, sier han.

Andreas hadde ikke varslet samarbeidspartnerne og de rundt han da Fosna-Folket var i kontakt med han for noen dager siden. Han skulle bruke påska til å fortelle dem at det nå er slutt. Myran Steen som de to siste sesongene har vært en del av Team Jobbzone, fremhever at han er veldig takknemlig overfor alle som har stilt opp og gjort satsingen mulig. Glad er han også for at det er mulig å komme seg inn i jobbmarkedet med en gang. Andreas føler at han har får utnyttet sine sterkeste sider når han går inn i eiendomsbransjen.

Konkurransemenneske

- Jeg er interessert i eiendom og er et konkurransemenneske. Det er egenskaper jeg vil få bruk for når jeg nå skal prøve å få omsatt eiendommer i Trondheims-området. Det trigger meg at lønna er resultatbasert. Det er som i langrennssporet at uttellingen vil stå i stil med prestasjonen. Parallelt med jobbingen skal jeg ta utdanning innenfor dette yrket. Det gjør nok sitt til at det blir hektisk fremover, sier Andreas som føler han har mer inne enn det vinterens resultater kan tyde på.

Han slet med å få opp farten.

- Testene gjennom sommeren og høsten var veldig oppløftende. Jeg holdt meg frisk og responderte bedre på treningen enn noen gang. Det så ut som jeg hadde min klart beste sesong foran meg da barmarksesongen gikk mot slutten. Men jeg trente nok i tøffeste laget inn mot sesongstarten. En kombinasjon av det og at jeg pådro meg sykdom i en sårbar periode, førte til at det totalt sett ble en skuffende vinter og sesong selv om det løsnet mot slutten. Dette er imidlertid toppidretten på godt og vondt, sier en ærlig Myran Steen.

Hjem til Leksvik?

Myran Steen har vært så heldige å få representere Norge både i U 23-VM og verdenscupen. Han har konkurrert i mange forskjellige land og sett og opplevd mye. Det er imidlertid i Leksvik han trives aller best.

- Jeg har det veldig bra i Trondheim hvor jeg har bodd etter at jeg var ferdig med studiene i Meråker. Det er lettvint og praktisk å bo der så lenge du satser ettersom det er kort vei til flyplass og du har mange å trekke veksler på i treningshverdagen. Men Leksvik har en del kvaliteter som du ikke finner i storbyen. Det blir nok avgjørende for at jeg flytter tilbake på sikt. Jeg blir mer og mer overbevist om at jeg er tilbake i heimkommunen om ti år, sier Andreas.

Han trekker frem nærheten til sjøen og fjellet som viktige grunner til at det frister å slå rot i heimbygda. For en som er glad i fiske, jakt og friluftsliv skal det godt gjøres å finne et bedre utgangspunkt. Myran Steen vet å verdsette at han i løpet av noen få minutter kan være på fjellet eller i havna og på sjøen. Det er kvaliteter han har blitt mer og mer oppmerksom på. Det oppveier for at Leksvik ikke ligger like sentralt som Trondheim som har et pulserende liv året rundt.

Har opplevd mye

Andreas Myran Steen har opplevd mye etter at han i slutten av tenårene for alvor begynte å markere seg i langrennssporet. Han fortsatte å ta steg som senior og fikk etter hvert representasjonsoppgaver. 1988-modellen var med i U 23-VM og det ble en god del verdenscuprenn. Andreas gikk som oftest videre til kvartfinale. Det var i verdenscupen han ønsket å prestere også i vinter. Da han slet med å kvalifisere seg ble det tyngre å motivere seg for nye sesonger.

- Jeg har helt frem til nå vært hundre prosent dedikert i forhold til å bli bedre. I det siste har jeg merket at sulten etter å komme i gang med oppkjøringen er litt mindre enn den har vært de siste årene. Derfor føler jeg at det er riktig å gi seg nå. Den individuelle femteplassen i NM, U 23-VM og World Cup-rennene har jevnt over vært fine opplevelser. Men det største var uten tvil å ta stafettmedaljer med Leksvik. Den entusiasmen og interessen som var da vi var med og preget NM-stafettene kommer jeg til å leve lenge på, avslutter den ferske langrennpensjonisten som ser frem til sin nye hverdag.