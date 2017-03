Topputøvere var «hare» under siste renn

For å markere dette på en ordentlig måte arrangerte Leksvik IL og Bergugla Grendalag skidag i Leksvik skisenter, Hovsteinan.

120 barn

Thomas Ramdal har sendt oss følgende referat:

Først på programmet sto det sprint, og hele 120 barn stilte på startstreken her. Mange av dem syntes dette var såpass gøy at de deltok i både tre og fire heat før de ga seg. En skikkelig kraftanstrengelse når det på slutten var slutt på køen og man kunne gå direkte fra mål til startstreken. Deretter var det skileik og bålkos i området ved hoppbakkene.

Berg og Myran Steen

Stadsbygd Sparebank feirer 125 års jubileum i år, og som hovedsponsor for Leksvik IL sine eliteløpere Julie Victoria Berg og Andreas Myran Steen benyttet de anledningen til å feire dagen sammen med barn og voksne på skistadion. De bidro med underholdning i form av Sirkus Agio, samt at de spanderte pølser, kaffe og kaker på alle fremmøtte. Det gode været bidro til en god stemning, og folk koste seg i solveggen før det hele ble avrundet med premieutdeling for årets sesong.

1120 starter

Bergugla Grendalag og Leksvik IL har lang tradisjon for å samarbeide om Skikarusellen, og med den flotte vinteren denne sesongen fikk begge lagene arrangert hver sine fem renn som planlagt. Cirka 150 personer har registrert seg denne sesongen, og til sammen hadde disse mer enn 1120 starter. Et skikkelig folkehelsetiltak med andre ord, som de siste årene har vokst jevnt og trutt i popularitet og deltagelse.