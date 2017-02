Ny sterk innsats av BØSK-juniorer

Det var fire løpere fra Bjugn/Ørland skøyteklubb (BØSK) som deltok under Sandefjordløpet i Vikingskipet i helgen. Stevnet hadde over 300 deltagere.

Nye personlige rekorder

BØSK-junioren Aron Aannø vant alle sine løp, og ble en klar vinner sammenlagt i klassen G11. Alan Kotte tok en fin 4.plass i samme klasse. Begge guttene gikk seg til flotte personlige bestenoteringer.

Henrik Standahl gikk i klassen G12, og endte på 12.plass sammenlagt. Henrik forbedret sin egen personlige rekord med over fem sekunder på søndagens 1000-meter.

Nederland neste

Simon Aannø gikk i klassen JrC. Han var uheldig og falt på første distanse, 500m. Distanse nummer to lørdag ble nok også preget av fallet i åpningsdistansen. På søndagens 500m og 1000m hadde han ristet av seg lørdagen og gikk inn til to fine personlige rekorder.

For Simon Aannø er neste store løp Vikingrace i Nederland der han sammen med Sofie Ulset og Birk Finnstø Refsaas fra samme klubb skal reise for å representere Norge i et uoffisielt EM for ungdommer i alderen 12-16 år.