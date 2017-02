Se TV2-Davy's elleville hyllest av ildsjel fra Fosen

Det var da Ørland kommune onsdag kveld delte ut kulturprisen til ildsjelen Helge Pedersen at den fotballgale TV-profilen med den klingende dialekten overrasket alle som var i Store Sal ved Ørland kultursenter.

Hovesaken i «fake news»-sending

På bredt lerret dukket David Frank Huey «Davy» Wathne, som er hans fulle navn, opp. Etter at TV2-sportens åpningsvignett hadde rullet ferdig, så lanserte Wathne utdelingen av kulturprisen til Pedersen som dagens hovedsak i tv-sendingen.

At det hele var et humoristisk eksempel på «fake news» spilte mindre rolle.

Fosning i kulissene

I kulissene for stuntet vaker en god TV2-kollega av Davy Wathne, bjugningen Ronny Oksvold.

- Jeg husker jo Helge Pedersen godt fra den tiden jeg selv spilte fotball på Fosen i oppveksten. Han er en sånn type som betyr enormt mye for norsk fotball og som fortjener all den ros han nå får, sier Ronny Oksvold til Fosna-Folket.

Helge Pedersen har i år etter år vært en trofast ildsjel som stiller opp i tykt og tynt for fotballmiljøet i Ørland Ballklubb (ØBK).