Jubler for besøksrekord

Bjugn Sparebank har for fjerde år på rad arrangert «Aktiv søndag» i Fosenhallen i Bjugn. Hver søndag i januar har det vært gratis inngang og leie av skøyter.

Personteller

Arrangementet har som mål å gjøre Fosenhallen mer tilgjengelig for publikum, både i og utenfor Bjugn, og det ser ut til å ha gitt resultater. Persontelleren ved inngangspartiet, som ble satt opp i 2014, har registrert 25 000 passeringer i januar 2017.

- Ettersom folk går inn og ut av hallen må tallet deles på to, slik at det blir 12 500 mennesker. Det kan også være noen som har gått inn og ut flere ganger, så tallet blir ikke helt eksakt. Likevel er jeg ganske sikker på at vi aldri har hatt så bra besøk i Fosenhallen i løpet av en måned tidligere, sier daglig leder i Campus Fosen, Ådne Røkkum.

- Kjempesuksess

Campus Fosen er et kommunalt foretak som har som oppgave å drifte ishallen.

Røkkum forteller at antall mennesker som besøkte Fosenhallen i snitt hver måned i perioden oktober til april lå på 6500 i 2015 og 2016. Gratisarrangementet «Aktiv søndag» gir derfor et formidabelt hopp i besøkstallet.

- «Aktiv søndag» er en kjempesuksess. Ideen var å skape aktivitet i eksisterende anlegg i Bjugn. Når både inngang og leie av skøyter er gratis gjør vi hallen mer tilgjengelig for publikum, sier Hans Jørgen Kotte i Bjugn sparebank.

Lavterskeltilbud

Bjugn sparebank har vært en trofast sponsor siden hallen ble reist i 2007, og har blant annet betalt for en strømdrevet ismaskin til 1,1 millioner kroner. Kotte mener det er svært viktig at hallen blir brukt, både av de som vil gå på skøyter og de som bare vil ta en kaffekopp i varmestua.

- Hver søndag i januar har det vært fra 600 til 800 mennesker innom. Mange har tilbrakt hele søndagen sin i hallen. Bestemor hekler og drikker kaffe i varmestua mens barnebarna er ute på isen og leker. Det er stor glede under arrangementet, sier Kotte.

Ikke bare bjugninger

Ifølge Kotte og Røkkum er det også folk utenfor Bjugn og Fosen som har benyttet seg av gratistilbudet.

- Vi ser at folk har kommet fra Rissa og Trondheim for å være med på «Aktiv søndag», forteller Røkkum.

Både Kotte og Campus Fosen håper arrangementet vil føre til at flere benytter hallen også ellers i året.

- Vi håper at det skaper aktivitet i hallen utover dette tilbudet, og at de får lyst til å bruke hallen og alle mulighetene som man har her inne, sier Kotte.

Vurderer skiløype

De legger ikke skjul på at den så langt snøfattige vinteren kan bidra til nettopp det.

- Å dra i ishallen er et godt alternativ når det er dårlig med snø ute.

- Vi vurderer å lage en skiløype inne i hallen dersom snøen fortsatt lar vente på seg rundt påsketider. Da høvler vi isen, før skigruppa i Bjugn IL kommer for å preparere løypene, sier Røkkum.