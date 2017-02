Myran Steen røyk i kvarten

Leksværingen åpnet knallhardt i kvartfinalen og lå lenge alene i tet. Myran Steen hadde på et tidspunkt noen meter ned til konkurrentene, men i den siste bakken ble det for tungt.

Kontroll i prologen

Myran Steen hadde full kontroll i prologen og endte på 15. plass plassen bak Petter Northug Jr. Fra prologen er det de 30 raskeste som går videre til kvartfinalene.

Pangstart

I kvartfinalen så det ut som Myran Steen hadde bestemt seg. Leksværingen gikk ut i hundre, men hadde ikke mer krefter igjen da det hele skulle avgjøres. Det var Tomas Northug og russeren Sergey Ustiugov som endte på de to første plassene i Myran Steens kvartfinaleheat. Even Sæteren Hippe tok 3. plassen, mens Myran Steen altså endte på 4. Leksværingens tid var ikke god nok for å ta seg videre til semifinalen. Årets NM-sprint var likevel en liten opptur for Steen. I fjor røyk han ut i prologen på samme distanse etter å ha blitt matforgiftet før NM.