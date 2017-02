I kveld får hun sin VM-debut

Junior-VM på ski går av stabelen i nær 2000 meters høyde i Park City i Utah i USA. Berg ble tatt ut etter en svært imponerende 3. plass på 5-kilometeren i uttaksrennet på Nes for noen uker siden. Hun har nå vært i USA den siste uka for å tilpasse seg både tidsforskjellen og høyden.

Energikrevende

- Det går veldig bra egentlig. Tidsforskjellen taklet jeg egentlig bra. Jeg merket ikke så mye bortsett fra at jeg våknet litt tidlig de første par dagene. Høyden har jeg merket noe mer. Pulsen er generelt noe høyere enn vanlig, og alt krever generelt mer energi, men det har gått bedre dag for dag, og nå har kroppen begynt å venne seg til høyden. 100 prosent blir det jo ikke uansett i forhold til lavlandet, svarer Berg når Fosna-Folket spør hvordan det er å gå på ski i høyden.

Les mer: Julie tatt ut til VM.

Forventer høyt nivå

I kveld kjemper 19-åringen mot de aller beste i hele verden i sin årsklasse.

- Jeg fikk en smakebit på nivået mandag med sprinten. Helt sammenlignbart er det jo ikke, men jeg forventer meg et høyt nivå i alle fall. Det blir spennende å se hvordan jeg ligger an. Jeg har ikke satt meg noen plasseringsmål, men satser på å gå et godt skirenn, så får resultatet bli deretter, påpeker Berg.

Les mer: VM-håpet lever etter sterk 3. plass.

Like løypa

19-åringen er fornøyd med løypa hun skal gå i.

- Forholdene her er veldig bra. Det er masse snø og det har snødd mye mens vi har vært her. Snøen er noe annerledes her, den er litt tørrere enn i Norge, men jeg satser på at smørerne har kontroll. Løypene er veldig brede og fine og bra preparert. Profilen er kupert, bratte oppover- og nedoverbakke med en flatkupert del litt over halvveis. Det er en teknisk utfordrende og hard løype med andre ord, og jeg liker løypa og tror den vil passe meg bra, sier hun.